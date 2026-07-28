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INCENDIOS FORESTALES

Iberia permite cambiar los billetes para volar hasta el 3 de agosto por los incendios en Madrid y Burdeos

La aerolínea permitirá cambiar sin coste la fecha del vuelo hasta el 3 de agosto o solicitar un reembolso en forma de bono a los pasajeros afectados por los incendios en Madrid y Burdeos.

Avión tematizado de Iberia

Avión tematizado de Iberia Iberia / Europa Press

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Europa Press| Viajestic
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Iberia permite el cambio de billete para volar hasta el 3 de agosto o el reembolso en un bono para los pasajeros afectados por los incendios activos en la Comunidad de Madrid y en las comunidades limítrofes que tengan dificultades para llegar al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Madrid.

En concreto, los incendios forestales afectan a un total de 13 carreteras de la Comunidad de Madrid, con 178 kilómetros de la red viaria regional afectados.

Además, esta política de flexibilización de Iberia también se está aplicando en los mismos términos a Burdeos (Francia), como aeropuerto afectado por los incendios, según ha confirmado la compañía a Europa Press.

Sobre esto último, Enaire advirtió ayer que continuaban las fuertes demoras en las operaciones de vuelos en sectores de Burdeos por la proximidad de los incendios cercanos al centro de control.

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