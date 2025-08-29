La tasa turística de A Coruña ya tiene fecha: Este es el día que comenzará a aplicarse

El Ayuntamiento de A Coruña comenzará a aplicar la tasa turística el lunes 29 de septiembre, coincidiendo con la finalización de la temporada de verano.

Según traslada el consistorio, el concejal de Economía y Planificación Estratégica y portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, ha mantenido una reunión este jueves con la directiva de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco). En la misma, ha informado de la hoja de ruta formulada para implantar este recargo municipal sobre el impuesto autonómico a las estancias turísticas.

Ayuntamiento de A Coruña | iStock

En este sentido, añade, la previsión es que entre en vigor el lunes 29 de septiembre, coincidiendo con la finalización de la temporada estival. El objetivo de haber elegido esta fecha, explica, es "darle todas las facilidades posibles al tejido hostalero de A Coruña en esta transición inicial hacia la implantación de la tasa".

Para Lage es una tarifa "necesaria" debido a que "el turismo está incrementándose de forma sostenida y eso genera un impacto real en los barrios y en los servicios municipales: limpieza, recogida de residuos o mantenimiento del espacio público".

A este respecto la tasa "busca corregir este desequilibrio y hacer que quien utiliza esos servicios, aunque sea temporalmente, contribuya mínimamente a su sostenimiento". Por eso, el 100% del recaudado, detalla, "se revertirá en mejoras en los servicios públicos de A Coruña".

La Torre de Hércules, en A Coruña | iStock

En concreto, todas las personas visitantes tendrán el deber de abonar la tasa y también aquellas que se alojen en viviendas turísticas.

Excepciones para la tasa

La normativa estipula exenciones específicas en las que el recargo no se aplicará como menores de edad no emancipados, personas con una discapacidad superior al 65%, deportistas federados en competición oficial, estancias por motivos médicos, personas acogidas a programas sociales de la UE o motivadas por obras en la vivienda habitual.

En el caso de los cruceros, estarán exentos de la tasa hasta el año 2026. Además, incluye una exención específica para el turismo de congresos.