Viajamos al verano de las Islas Cook

Las Islas Cook están tan lejos que cabe que cuando llegues a ellas olvides de dónde vienes… y son tan paradisíacas que es probable que no quieras recordarlo, que no tengas tantas ganas de volver a casa como de quedarte en este archipiélago cálido y natural; dicho de otro modo, no se nos ocurre mejor lugar para huir del mundanal ruido que las Islas Cook.

Están en el Pacífico Sur y, para llegar a ellas desde España el viaje, ciertamente, es largo y es que para aterrizar en Rarotonga, la más grande y poblada de las Islas Cook, tendrás que volar antes hasta Auckland en Nueva Zelanda porque desde esta ciudad hay un vuelo diario a Rarotonga; o hasta Sidney en Australia que ofrece cuatro vuelos semanales con este destino; desde Honolulu y Tahití también hay vuelos pero con menor frecuencia.

Rarotonga. Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

Claro que una vez has decidido escaparte a las Islas Cook el viaje es lo de menos, es más, puedes aprovechar para disfrutarlo y hacerte un tour mundial inolvidable… todo dependerá del tiempo que puedas dedicar al viaje y también de tu presupuesto; ahora bien, una vez que has decidido liarte la manta a la cabeza y viajar en Navidad a las Islas Cook ¿qué te vas a encontrar?

Entre los meses de noviembre y marzo en las Islas Cook el clima es agradablemente cálido, si esto le añades que no es temporada alta (lo que abaratará no sólo tu estancia en las islas sino incluso tus vuelos de enlace y, en general, las escalas que tengas que hacer hasta llegar a tu destino) y que las Islas Cook son un paraíso natural sin grandes y masificados resorts, tendrás una combinación realmente atractiva si lo que buscas es un viaje naturalmente plácido.

SUP en las Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

Eso sí, no debes entender ‘plácido’ como aburrido, en las Islas Cook del mismo modo que encontrarás alojamientos para todos los presupuestos, podrás disfrutar de actividades para todos los gustos: los amantes del trekking se lo pasarán en grande en las islas del norte, particularmente en Manihiki, el lugar donde además se cultivan las perlas negras (ten en cuenta que aquí solo se llega en vuelo privado); en la Laguna Muri de Rarotonga se ofrecen rutas en SUP al atardecer y, en todo el archipiélago, esta temporada lo es de pesca (pesca del atún de aleta amarilla y del martín azul en particular).

¿Prefieres un viaje más tranquilo? Quédate entonces en las islas del sur del archipiélago, podrás trasladarte de una a otra en vuelos regulares y disfrutar de un verdadero paraíso de playa (¿en qué islas? Cabe que te preguntes… toma nota: Aitutaki, Atiu, Mangaia, Mauke y Mitiaro).