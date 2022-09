Las islas Cook: tan lejos y a la vez más cerca gracias a sus nuevas conexiones aéreas

Lo que representa un atractivo innegable de un paraíso como las Islas Cook, que está alejada del mundanal ruido del mundo en que vivimos, representa también un problema porque si bien en momentos excepcionales como el que supuso la pandemia de COVID-19 esa lejanía les permite aislarse de modo absoluto, cuando esas situaciones excepcionales se superan, las Islas Cook parecen más lejanas que nunca...

Y es que cancelar rutas aéreas es siempre más fácil que abrirlas de nuevo y no llegan actualmente a las islas Cook tantos vuelos como llegaban antes de la pandemia (la mayor parte de ellos procedían de Nueva Zelanda y alguna de las rutas ha sido suspendida indefinidamente) por eso la noticia de la recuperación de una ruta aérea que une la Polinesia Francesa con las Islas Cook es tan buena noticia, porque facilita el acceso de los turistas a este paraíso y lo hace además a través de Tahití, un destino turístico de primer orden desde el que será fácil volar a las islas Cook (dos vuelos semanales habrá desde mediados de septiembre).

Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

Tanto para la Polinesia Francesa como para las islas Cook esta nueva conexión aérea entre Rarotonga y Pape'ete representa el mejor modo de acercarse al mundo o, por ser más exactos, de hacer que el mundo pueda acercarse con mayor facilidad a sus paraísos, algo que resulta esencial para la recuperación económica de dos países en los que el turismo es fuente esencial de ingresos. La conexión contará, para empezar, con un vuelo los sábados pero ya a mediados de septiembre serán dos, uno los sábados y otro los miércoles.

Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

Es verdad que mirando el mapa no parece que esta nueva conexión aérea nos acerque a las islas Cook desde España, seguiremos teniendo que volar a Nueva Zelanda o Estados Unidos para llegar después a Rarotonga, pero lo cierto es que sí lo hace porque cuando eliges un destino como las islas Cook o la Polinesia Francesa lo que estás elegiendo es un gran viaje, es decir, no te cruzas el mundo entero para una pequeña escapada y ahora, con esta nueva conexión aérea, disfrutar de un viaje combinado Polinesia Francesa - Islas Cook no sólo no es imposible sino que es una fantástica idea; además amplía nuestras posibilidades de llegar a este rincón paradisíaco del mundo porque no sólo buscaremos vuelos a las islas Cook sino a la Polinesia Francesa, un destino con buenas conexiones internacionales no solo con Australia y Estados Unidos, también con Europa.

