Vacaciones en familia: los mejores destinos para viajar con niños

Cuando organizamos las vacaciones familiares y mientras los niños son todavía eso, niños, no podemos dejarnos llevar como lo hacíamos cuando viajábamos con amigos, aquí no cabe la posibilidad de llenar una mochila y echarse a la carretera sin saber muy bien donde ir, toca planificar un poco más y un poco mejor y hacerlo siempre pensando en los más pequeños: en cómo llevan los viajes largos en coche, por ejemplo, o en lo bien que se lo pasarán cuando lleguen a su destino porque no hay apuesta más segura para el desastre vacacional que dar por hecho que los niños lo aguantan todo… Además lo cierto es que crecen muy rápido y a poco que te despistes te darás cuenta que se te han quedado destinos en el tintero que ya nunca visitarás con ellos.

Visto así, conviene pensar con tiempo en posibles destinos, hacer una lista y tenerla a mano ya sea para añadir algún destino nuevo, quitar otro y sobre todo para elegir el siguiente a visitar ¿cuáles son los destinos que te sugerimos que incluyas en tu lista? Aquí van algunos tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras.

Valencia

Valencia, con niños, es una fiesta y no solo por el Oceanogràfic, uno de los mejores acuarios de Europa, también por el espectacular Museo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y también por el Bioparc València, que es algo así como una visita a África y su fauna sin salir de Valencia. Si a estas visitas le sumas los parques de la ciudad y como, especialmente en los últimos años, ésta ha cedido protagonismo a peatones y ciclistas sobre los coches seguro que no tendrás dudas, menos aún cuando recuerdes que Valencia tiene playa… y unos arroces de escándalo.

Valencia | Pixabay

Teruel

Teruel es una ciudad pequeña, tan pequeña como el famoso torico que es símbolo de la ciudad, ahora bien, es también una ciudad muy atractiva por diferentes razones: por el mausoleo de los Amantes de Teruel y su dramática historia (son, sin duda, nuestros Romeo y Julieta…), por las torres mudéjares que son de las mejor conservadas de España y, por supuesto, dado que viajamos con niños, Dinópolis ¿a qué niño no le gustan los dinosaurios? El parque es fantástico, con un museo impresionante para que lo disfruten pequeños y mayores y un parque de atracciones pensado para los más pequeños y lleno de dinosaurios.

Teruel | Pixabay

Cantabria

Cantabria tiene playas, pueblos preciosos, cuevas de fama mundial como las de Altamira… pero lo que sin duda convierte a esta región en un destino imperdible si viajas en familia es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, un zoológico poco convencional tan grande y espectacular que necesitas un día entero para disfrutarlo a placer.

Cabárceno | Pixabay

Salou

Salou sería un destino ideal para toda la familia en cualquier caso aunque solo fuese por su verano, sus playas y su gastronomía pero es que, además, es la localidad por excelencia de la diversión infantil y juvenil porque Port Aventura es mucho más que un parque de atracciones, es también un parque acuático (Caribe Aquatic Park) y un parque de atracciones y automovilístico (Ferrari Land).

PortAventura. Salou | Pxhere

Tenerife

Tenerife es un destino para niños, para jóvenes, mayores ancianos y mediopensionistas… Ahora bien, si viajas con niños no puedes dejar de visitar Siam Park, uno de los parques acuáticos más grandes y espectaculares del mundo. ¿Más lugares especialmente pensados para los niños? ¡los hay! El famoso Loro Parque y también Aqualand Costa Adeje, otro parque acuático la mar de divertido.

Siam Park | Imagen de JÄNNICK Jérémy / stephen jones en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Coimbra

Portugal dos Pequenitos | Imagen de Daderot en Wikipedia, licencia de dominio público

París

Coimbra es una de las ciudades históricas portuguesas, famosa por su Universidad por ejemplo, pero no es eso lo que la convierte en un destino ideal para niños, la culpa de que lo sea la tiene el parque temático, aquí descubrirás los monumentos portugueses más emblemáticos a escala infantil.

París es una ciudad terriblemente atractiva para toda la familia pero lo que la convierte en el destino soñado por la mayor parte de los niños es Disneyland con sus príncipes y sus princesas, con Mickey, Minnie, Pluto, el tío Gilito… y todo el mundo Disney llegado directamente de Orlando a París. Y por si todo esto fuera poco, por si no fuera suficiente añadir la visita a una pastelería francesa con sus dulces de fama mundial, te encantará saber que en París encontrarás también un Parque Playmobil y un Parque Asterix (¡y Obelix!).

Parque Tivoli | Imagen de Dilveen en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Copenhague

Copenhague es una ciudad amigable para los niños, tanto es así que podrás alquilar una bicicleta con carrito para que disfruten del paseo tanto como tú aunque ni eso, con lo divertido que puede llegar a ser, no lo será tanto como visitar el Tivoli, uno de los parques de atracciones más antiguos y espectaculares de Europa; hay otra visita danesa que, si bien está a unas horas de la capital (unas tres), seguro que tus niños no quieren perdérsela: Legoland.

Popeye Village | Pixabay

Malta

Malta es también un destino de escándalo para toda la familia y no solo por sus playas o por la curiosa estampa que nos regalan las coloridas barcas maltesas sino también porque allí los más pequeños podrán disfrutar de dos lugares pensados y diseñados a su medida: el Parque de Atracciones Playmobil y la famosa y preciosa Popeye Village.

Orlando, Florida | Pixabay

Orlando

Cabe que ya hayas llevado a tus niños a París, a Disneyland París, y en ese caso no te queda más que ir al original, al primero, al inmenso; además, una vez allí, descubrirás que Orlando es mucho más que Disney, allí hay también otros parques imperdibles como eldonde podrás disfrutar de universos cinematográficos tan memorables como el de Harry Potter o el de Jurassic Park.