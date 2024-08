Las mejores horchaterías de Valencia y Alicante

Llega el calor y la costa valenciana se convierte en destino soñado para disfrutar de una escapada idílica en la que disfrutar y descubrir playas de aguas cristalinas y un sinfín de planes culturales y gastronómicos. Desde la isla de Tabarca, refugio de piratas en el siglo XVI, hasta la fortaleza del castillo de Guadalest, pasando por la mítica Albufera, la pequeña Altea o sus imprescindibles rutas de senderismo.

La Comunidad Valenciana ofrece un sinfín de opciones para disfrutar durante cualquier época del año pero si hay algo que enamora a autóctonos y visitantes por igual son esas sobremesas al sol disfrutando de una buena horchata valenciana: fría y llena de sabor. Y es que son muchos los afortunados que han podido disfrutar de esta delicia mediterránea, pero pocos conocen su verdadero origen, sus múltiples propiedades para la salud y los mejores sitios para tomarla.

Horchata valenciana | iStock

Cuenta la leyenda que cuando una joven dio a probar la deliciosa bebida al rey Jaime I, este quedó tan maravillado que le respondió con un "Açò no és llet, açò és or, xata!", lo que se asemejaría a un "¡Esto no es leche, esto es oro, chata!", del que derivaría finalmente el emblemático nombre. Leyendas aparte, los valencianos se sienten profundamente orgullosos de ella y no es para menos.

La horchata no solo cuenta con un sabor dulce y un frescor sin igual que alivia hasta los días más calurosos, sino que es una gran fuente de nutrientes y vitaminas, entre los que destacan el fósforo, el magnesio, el potasio, el calcio y el hierro. Apta para aquellas personas con hipertensión, esta bebida de origen vegetal aporta energía, mejora la digestión y es un antioxidante de altura que, además, no contiene gluten.

¿Dónde disfrutar de la mejor horchata valenciana según Ouigo?

Horchatería Santa Catalina

Calidad y saber hacer se dan la mano en esta emblemática horchatería valenciana que cuenta con más de 2 dos siglos de tradición, lema que preside su entrada en el Barrio del Carmen, en pleno casco antiguo de la ciudad. Santa Catalina está abierta durante todo el año, festivos incluidos, y ofrece entre sus especialidades su particular horchata acompañada de fartons, el famoso bizcocho esponjoso de forma alargada que no falta en los establecimientos valencianos.

Horchatería Santa Catalina | OUIGO

Plaza Santa Catalina, 6 46001 Valencia

Horario: todos los días de 08:15 a 21:30

Horchatería Azul

No hay alicantino que no conozca este emblemático lugar que cuenta con toda una familia en sus más de 90 años de existencia. Lo que nació como una fábrica de corcho en manos de la abuela de Inma y Mari Ángeles para sacar adelante a sus hijos antes de la guerra, acabó por convertirse en todo un emblema de Alicante que no pierde su esencia, pase el tiempo que pase. La producción artesanal es su valor principal y la autenticidad del local con sus azulejos azules continúan dando color y vida a la calle Calderón de la Barca, que cuenta entre sus muros con un cartel que bien anuncia lo que los visitantes pueden degustar allí como en pocos otros sitios: un buen vaso de la mejor horchata.

Horchatería Azul | Ouigo

Carrer Calderón de la Barca, 38 03004 Alicante

Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 23 y sábados y domingos, de 9 a 23

L'Obrador de Bou

La tradición de la empresa familiar Chufas Bou es el punto de partida de la horchatería L'Obrador de Bou. Toda una celebración de los campos de Alboraya, ahora trasladados a la primera horchatería-heladería artesanal ecológica certificada por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Una deliciosa horchata natural ecológica en un local moderno y cuidado que cuenta en su interior con un obrador acristalado que permite a los visitantes ser testigos del proceso de elaboración. Tan imprescindible que llega a vender en una calurosa tarde de verano ni más ni menos que 300 litros de horchata.

L'Obrador de Bou | OUIGO

Avda. Mare Nostrum, 7 46120 Playa de la Patacona, Alboraya (Valencia)

Horario: de lunes a jueves, de 16 a 23; viernes, de 16 a 0:00; sábados, de 12 a 0:00 y domingos de 12 a 23

Casa Orxata

La auténtica "Orxata Al Punt" con certificado bio y sin edulcorar para conseguir la dulzura deseada dependiendo de cada paladar. Así es Casa Orxata, un local en el Mercado de Colón de Valencia donde poder disfrutar en su terraza de una horchata fresquita entre uno de los lugares más transcurridos de la ciudad. La alternativa perfecta para aquellos que quieren disfrutar de la mejor gastronomía sin renunciar a las opciones saludables.

Casa Orxata | OUIGO

Mercado de Colón, Carrer de Jorge Juan, 19 46004 Valencia

Horario: de lunes a jueves, de 9:15 a 23:30; viernes y sábado, de 9:15 a 22:45 y domingo de 9:15 a 22:15

La Ibense Gisbert

Hay que volver la mirada ni más ni menos que 100 años atrás para sumergirse en la historia de esta mítica heladería artesanal que sirve una de las mejores horchatas de la ciudad alicantina. Elaborada diariamente en su obrador, el local cuenta con una amplia cantidad de dulces refrescantes para pasar las mejores tardes del verano. Mención especial también a sus helados con sabores variados y elaboración propia.

La Ibense Gisbert | OUIGO

Av. de la Constitución, 7 03002 Alicante

Horario: de lunes a jueves, de 7:30 a 1; viernes y sábados, de 7:30 a 2 y domingos de 8 a 1.

Horchatería El Collado

La nostalgia rebosa por este emblemático local frente a la Plaza que le da nombre. Se trata de una de las horchaterías más antiguas de Valencia que transporta a sus vecinos a las tardes de verano de la infancia. A tan solo unos metros de la gótica Lonja de la Seda, el local cuenta con una horchata tradicional y sus míticos acompañamientos: desde fartons a sus también míticos buñuelos.

Horchatería El Collado | OUIGO

C/ d'Ercilla, 13, Ciutat Vella 46001 Valencia

Horario: de lunes a domingo, de 10 a 14 y de 16 a 21

Horchatería Vachata

Sin duda, una de las propuestas más modernas que nació en el barrio de Ruzafa a mediados del 2020 y cuya esencia se remonta al año 1943, a la tradición familiar del abuelo Evaristo, que por aquel entonces vendía heladeras valencianas en los pueblos costeros catalanes. La propuesta de Vachata es clara: ofrecer una horchata de calidad y dulces de temporada (desde tartas a monas de pascua) para tomar en el sitio o llevar y disfrutar dando un paseo por el centro de la ciudad.

Horchatería Vachata | OUIGO

Calle Mossèn Femenia, 22 46006 Valencia

Horario: lunes, de 16:30 a 19:30; jueves, de 17:30 a 20:00; viernes, de 11:30 a 14 y de 17:30 a 20 y sábados, de 11 a 14:30 y de 17:30 a 20.

Horchatería Daniel

Desde 1949, los valencianos disfrutan en este local de una de las mejores horchatas artesanales de la ciudad. Su andadura comenzó de la mano de Daniel Tortaja, que comenzó toda una tradición horchatera familiar en Alboraya. Tal es la exquisitez de su horchata con auténticos fartons que grandes nombres como Salvador Dalí y Rafael Albertí quedaron rendidos a ella en sus visitas por las calles de Valencia. Su innegable fama les llevó a abrir otros establecimientos en ubicaciones estratégicas que comenzaron a acercar la bebida a locales y turistas.

Horchatería Daniel | OUIGO

Mercado de Colón, Carrer de Jorge Juan, 19 46004 Valencia

Horario: de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche

Sequer Lo Blanch

Y para aquellos que prefieren alejarse un poco del asfalto de la ciudad sin irse demasiado lejos, tienen Seque Lo Blanch. La mítica huerta valenciana de Alboraya que ha entendido el ocio y la gastronomía a la perfección. Ofrece un paréntesis al frenesí urbano donde disfrutar de horchata fría al aire libre en una tierra que ha cultivado desde chufa y naranjas hasta algodón, vid o maíz. Además, ofrece talleres, música en directo de jueves a domingo y hasta clases de yoga. ¡El todo en uno de la gastronomía, el ocio y el descanso!.

Horchatería Sequer Lo Blanch | OUIGO

Camino Hondo, 23, 46120 Alboraya. Valencia

Horario: dependiendo de la actividad. En su perfil de Instagram se podrán consultar horarios de todas las opciones

Mòn Orxata

Natural y sin pasteurizar. Así se presenta el producto de Mòn Orxata (Mundo Horchata), la única horchatería que desde 2003 mantiene la forma más antigua de vender horchata: en los tradicionales carros horchateros. El street food de la horchata tiene una tradición de nada más y nada menos que 400 años y Mòn Orxata le rinde su particular homenaje con carritos ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. Una parada obligatoria y una cita con la tradición que ningún visitante puede perderse si tiene la suerte de toparse con este viaje en el tiempo en forma de horchatería tradicional.

Horchatería Mòn Orxata | OUIGO

Carrer Picapedrers, 10, 46120 Alboraia, Valencia