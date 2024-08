Parques acuáticos en España: Los destinos ideales para visitar con niños este verano

Cuando el calor aprieta a todos nos sube un par de grados el mal humor, también a los niños, que suelen estar más inquietos, incómodos, irascibles, peleones... Ese es el momento en el que piensas ¿y qué hacemos? ¿cuál es el mejor plan para bajar ese par de grados de mal humor y subir otros tantos, sino más, de diversión? Un lugar refrescante y divertido en el que toda la familia se lo pasa en grande... Seguro que ya estás pensando en playas y piscinas, sí, pero también en parques acuáticos, ahora bien, ¿sabes cuáles son y dónde están los mejores parques acuáticos de España? A continuación te recomendamos algunos en los que la diversión está asegurada.

Siam Park en Tenerife

Siam Park, en Tenerife | Siam Park

Siam Park es un parque acuático situado en Costa Adeje, en Tenerife. Ha sido nombrado por los usuarios de TripAdvisor como el mejor parque acuático del mundo por décimo año consecutivo. Inspirado en Tailandia, este fascinante paraíso en Costa Adeje ofrece emocionantes atracciones, paisajes serenos y auténticas maravillas arquitectónicas.

Aquopolis en Madrid

Cuando los termómetros se van por encima de los 35 grados (no digamos ya si alcanzan los 40...) en Madrid ya no vale buscar refugio, hay que buscar refresco, de ahí el incremento del número de madrileños por la costa (entendiendo madrileños no solo como oriundos de esta ciudad sino todos sus habitantes vengan de donde vengan y vayan a donde vayan), ahora bien, sin irnos tan lejos nos sobran los lugares para refrescarnos y divertirnos, no hablamos solo de la Sierra de Guadarrama y sus refrescantes secretos a voces sino de un parque acuático al que precede su fama: Aquopolis. Está en Villanueva de la Cañada, a apenas media hora del centro de Madrid, y te encantará saber que si bien es el más famoso, no es el único Aquópolis de nuestro país, hay más, por ejemplo el de San Fernando de Henares ( también en Madrid), el de Torrevieja (Alicante), el de Cartaya (Huelva) o el de Cullera (Valencia).

Agua Mágica, en Sevilla

Popularmente conocido como la playa de Sevilla, es el lugar ideal para huir del tórrido calor sevillano sin irte demasiado lejos y pasándotelo en grande en sus toboganes de agua, piscinas tematizadas, tirolinas, zona de descanso, zona infantil...

AquaMijas en Málaga

En la Costa del Sol hay playa, es cierto, pero la diversión de un parque acuático, especialmente si viajas con niños, es imperdible y por eso quienes pasan estos días en la provincia de Málaga no dejan de reservar una tarde, o un día entero, para gozar de AquaMijas, uno de los parques acuáticos más antiguos de nuestro país y también de los más grandes, cuenta por ejemplo con más de 300 metros de laberintos de toboganes.

Aqualandia en Alicante

Es uno de los parques acuáticos más populares de España y era, hasta la inauguración del tinerfeño Siam Park, el más grande de Europa; inaugurado en los 80 (como AquaMijas), ha ido renovándose temporada a temporada y nos ofrece hoy atracciones de las que cortan la respiración (aquí está el Big Bang, que es el waterslide más alto de Europa) además de un entorno natural realmente idílico, en pleno Mediterráneo.

Port Aventura Caribe Aquatic Park en Tarragona

Port Aventura ha ido creciendo desde su inauguración y ahora cuenta también con un espectacular parque acuático, uno de temática caribeña con más 4.000 metros cuadrados de playas y otros tantos de piscinas; ¿te atreverías a tirarte por un tobogán que marca una caída libre equivalente a cuatro pisos de altura? Aquí podrás hacerlo... y después podrás recuperarte de la experiencia en las camas de agua de playa paraíso.

Water World Lloret en Girona

La Costa Brava también cuenta con su diversión acuática más allá de sus espectaculares playas, la encontrarás en la localidad de Lloret de Mar y es el Water World Lloret; aquí hay piscinas de olas, toboganes, zonas de rápidos para mayores y pequeños... Es un parque con una oferta diversa y divertida, apta para toda la familia.

Aquapark Cerceda | Imagen cortesía de Aquapark Cerceda

Aquapark en Galicia

Es el único parque acuático de Galicia y está en Cerceda; es verdad que en Galicia el calor solo aprieta en las zonas de interior (que se lo digan a los orensanos...) pero no por ello iban los gallegos a privarse de la diversión de un parque acuático, en este podrás disfrutar de los clásicos toboganes y piscinas de este tipo de parques y también de piscinas de olas y zonas verdes. Es perfecto para visitarlo y disfrutarlo con niños.

A estos siete parques acuáticos llegas en coche, si estás en la península, claro, pero si estás dispuesto a volar para disfrutar de alguno de los parques acuáticos más divertidos de España, aquí tienes algunos más:

Siam Park en Tenerife, que pasa por ser el mejor parque acuático de España e incluso uno de los mejores de Europa y del mundo ¿cómo no visitarlo si vuelas a Tenerife con niños?; otro que tiene fama de ser de los mejores es Acua Water Park en Fuerteventura y es que nos ofrece diversión a raudales en un espacio que supera los 25.000 metros cuadrados; si tu destino es la isla de Gran Canaria, ten en cuenta que allí te esperan los toboganes, algunos de 8 carriles, del Aqualand Maspalomas.

Y cerramos nuestra lista en las islas Baleares, concretamente en un parque acuático de lo más curioso: el Western Water Park, que es el único parque acuático de España ambientado en el lejano oeste.