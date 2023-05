El turismo gastronómico es tendencia también en Tailandia

No has visitado un lugar si además de pasearlo no te lo has comido, ni importa cuánto no cuán poco goces del turismo gastronómico, cada destino tiene un sabor y si te lo pierdes te pierdes una parte del viaje; si a esto añadimos que vamos a viajar a un país tan rico gastronómicamente hablando como lo es Tailandia, prepararnos para comérnoslo a bocados nos parece casi una obligación.

Y es que Tailandia es un país muy serio se hablamos de gastronomía: en Bangkok podrás comer en el mejor restaurante de Asia, Le Du; además 4 de los 10 mejores restaurantes del mundo (y 9 de los 50 mejores) están en Tailandia; por si todo esto fuera poco, la reputada Guía Michelin ha anunciado ya que a final de año incluirá en su guía del país, que va ya por la séptima edición, las zonas de Ko Samui y Surat Thani, al sur del país.

Restaurante Le Du | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

La inclusión de Ko Samui y Surat Thani en la Guía Michelin que hasta ahora detallaba los mejores restaurantes tailandeses de Bangkok, Phuket, Phang.nga, Chiang Mai, Ayutthaya e Isan, no es un asunto menor sino que denota la importancia de estos lugares en lo que a la gastronomía tailandesa se refiere: Surat Tahani es una de las principales fuentes de alimentos de la región y de todo el país y es además famosa por sus ostras, gambas de río y huevos de pato salados; Ko Samui es la segunda isla más grande de Tailandia después de Phuket, es también un destino clásico de turismo de lujo por lo que no sólo podrás degustar ricos restaurantes tailandeses sino otros de cocina internacional.

Gastronomía Thai | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Las razones que llevaron a los inspectores de la Guia Michelin a estrenar su guía del país hace siete años tienen que ver con la riqueza gastronómica del país, una riqueza que toma forma en la gran variedad de ingredientes frescos y naturales que protagonizan sus recetas y también en la creatividad de esas recetas y lo sabrosas y sorprendentes que resultan; año a año se han ido añadiendo destinos en una guía que no hace más que crecer y que ahora nos lleva a una zona de Tailandia famosa por sus mariscos… ¡cómo para perdérsela!