Esto es lo que debes saber para viajar a Ko Samui, Ko Phangan y Ko Tao este verano

Tailandia es uno de los países más turísticos de Asia y por tanto es también de los que más ha sufrido con la pandemia porque el sector turístico es, probablemente, el que más duramente ha sufrido las consecuencias de una pandemia contra la que el único modo de luchar, hasta la llegada de las vacunas, fue confinando y limitando la libertad de movimiento de los ciudadanos; por eso Tailandia es también uno de los países que más ansía abrirse al turismo y quiere hacerlo con total seguridad para que esa reapertura no sea flor de un día sino solo el primer paso hacia la recuperación total del turismo.

Ko Samui | Pixabay

Desde el pasado 15 de julio las islas de Ko Samui, Ko Phangan y Ko Tao ya reciben turistas pero lo hacen exigiendo el cumplimiento de una importante serie de requisitos que te resumimos a continuación advirtiéndote antes de dos cosas esenciales: toda la documentación requerida debe estar en inglés y si resulta que no cumples alguno de estos requisitos te puedes ver obligado a cumplir 14 días de cuarentena al llegar a estas paradisíacas islas (14 días que correrán de tu cuenta...).

Ko Samui | Pixabay

Tu pasaporte debe tener una validez de más de 6 meses y debes estar vacunado con la pauta completa con alguna de las vacunas aceptadas por la OMS, en el caso de los menores de edad que viajan acompañados de sus padres o tutores no se exige la vacunación pero sí una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje; además el país en el que hayas pasado los 21 días previos a tu llegada a Tailandia debe estar en la lista de países aprobados por el gobierno tailandés (España por ahora lo está pero esta lista está viva y debes revisarla antes de viajar); si tienes que utilizar un vuelo de enlace hazlo vía Bangkok y asegúrate de volar con una compañía aprobada por el gobierno tailandés.

Ko Phangan | Pixabay

También te exigirán haber contratado un seguro médico y llegar al país con tu alojamiento reservado e incluso pagado además de haber hecho la reserva para realizarte una prueba PCR ya en el país; un detalle importante es que estar vacunado (requisito obligatorio) no te exime de presentar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje. También debes viajar con tu vuelo de vuelta ya cerrado.

Ko Phangan | Pixabay

Por supuesto debes solicitar el programa Samui Plus en esta web y para ello, además de la documentación que te hemos indicado, deberás presentar tu visado. Una vez llegues al país deberás desembarcar y dirigirte a tu hotel hasta recibir el resultado de la prueba PCR que te harán al llegar y no podrás moverte del hotel hasta que se confirme tu negativo; a partir de ahí recuerda que la mascarilla es tu mejor amiga porque es obligatoria en multitud de situaciones y ten también en cuenta que no podrás moverte con total libertad desde el minuto uno: durante los primeros 3 días no podrás salir del hotel, hasta el octavo día no podrás salir de Ko Samui y solo para visitar Ko Tao y Ko Phangan y si tras la última PCR das negativo y llevas 15 días en estas islas ya podrás moverte libremente por toda Tailandia.

Es verdad que son muchos requisitos y precauciones pero no es menos cierto que es la manera más segura de viajar en estos tiempos pandémicos.