Palacio de Bellevue: todo lo que debes saber sobre el primer edificio neoclásico de Alemania

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Alemania, concretamente hasta Berlín, para descubrir una de las construcciones más significativas del país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al Palacio de Bellevue. Situado cerca de la Columna de la Victoria, su nombre proviene de la bella vista que se contempla del Spree. Desde 1994, este palacio es utilizado como residencia oficial del Presidente de Alemania.

Palacio de Bellevue, a través de su historia

Para conocer el origen debemos fijarnos en la figura del príncipe Federico Augusto Fernando de Prusia, hermano pequeño del rey Federico el Grande. Fue él quien ordenó, en 1786, al reconocido arquitecto Michael Philipp Daniel Boumann que construyera este palacio como residencia de verano, y que lo hiciera en un solar donde estaba una mansión edificada por Knobelsdorff en 1743.

Es importante tener en cuenta que estamos ante el primer edificio neoclásico de Alemania. En su planta, se pueden distinguir tres sectores perfectamente diferenciados, como es un edificio central de 19 vanos y un frontón apoyado sobre cuatro pilastras corintias, así como dos edificios laterales, como son el Ala del Spree y el Ala de las damas. Cabe destacar que esta construcción cuenta con un parque de aproximadamente 20 hectáreas de superficie. Además, no hay que olvidar que Bellevue estuvo destinado a residencia oficial del Príncipe heredero de la Corona de Alemania.

No podemos dejar de mencionar que este palacio fue testigo de la firma del tratado de paz de la Guerra franco-prusiana a principios de septiembre de 1870. Durante la República de Weimar, en 1928, esta edificación pasó a manos del Estado y, a mediados de los años 30, acogió de forma provisional el museo etnográfico. Todo ello hasta que, en 1938, se convirtió en nada más y nada menos que la residencia oficial de los huéspedes del Tercer Reich.

Interior del Palacio de Bellevue | Imagen de Rainer Halama, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hay que destacar que, debido a que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial el palacio de Bellevue sirvió como sede de consultas del Estado Mayor alemán, sufrió graves daños durante los bombardeos de los aliados en mayo de 1945. Después de esto, tan solo quedó en pie la fachada exterior del ala principal.

En los años 50, se restauró parcialmente y solamente el exterior se mantuvo en el estado original. Respecto al interior, únicamente se conservó el Gran Salón Oval que, en 1791, fue diseñado por Carl Gotthard. En 1957, se decidió que fuese la residencia del Presidente de la República en Berlín, hasta la mudanza en 1997 a la Villa Hammerschmidt, en Bonn. Tras la división alemana, quedó como residencia principal.

Cabe mencionar que, entre 1986 y 1987, el palacio de Bellevue se sometió a una nueva restauración. Richard von Weizsäcker trasladó aquí la residencia oficial del Presidente de la República en 1994 después de la reunificación. De hecho, su sucesor Roman Herzog, fue el primero en ocupar la nueva residencia situada en Berlín.

Además, entre 2004 y 2005, fue restaurado de forma definitiva, lo que hizo posible la subsanación de diversos defectos de reconstrucciones anteriores. Durante este periodo, el presidente del país utilizó el Palacio de Charlottenburg para recibir al cuerpo diplomático, así como a los presidentes de otros países. En enero de 2006, el de Bellevue volvió a convertirse en residencia oficial.