Descubre el Teatro Massimo de Palermo, el mayor teatro de ópera de Italia

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Palermo, una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto de Italia. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es el Teatro Massimo, considerado como el mayor de los teatros de ópera del país y el tercero más grande de Europa. Está dedicado al rey Víctor Manuel II de Italia.

Teatro Massimo de Palermo, a través de su historia

De estilo neoclásico, fue erigido en los terrenos resultantes de la demolición de la iglesia de la Stimmate y del monasterio de San Giuliano, aproximadamente a finales del siglo XIX. Los trabajos de demolición se iniciaron en el año 1875 tras los numerosos contratiempos que siguieron al concurso de 1864 que ganó Giambattista Filippo Basile, reconocido arquitecto.

Eso sí, hay que destacar que el teatro fue terminado por su hijo Ernesto Basile, quien se hizo cargo de la obra en 1891 tras la muerte de su padre. Un proyecto que se vio terminado a mediados de mayo de 1897 y que se inauguró con la obra Falstaff, de Verdi. De hecho, como curiosidad, esta construcción está emplazada en la plaza G. Verdi, en la parte antigua de la ciudad.

En cuanto a los exteriores del Teatro Massimo, siguiendo al pie de la letra la moda neoclásica de utilizar arquitectura antigua, tiene un pronao corintio hexástilo elevado sobre una espectacular escalera. A los laterales, encontramos dos leones de bronce con alegorías a la Lírica y a la Tragedia. Hay que destacar que, sobre las seis columnas, podemos leer lo siguiente: “L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita”, es decir, “El arte renueva los pueblos, y en ellos revela la vida”.

Interior del Teatro Massimo (Palermo) | Imagen de Muesse, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hay varias teorías sobre la paternidad de la frase, pero lo cierto es que no existe un consenso. En la parte más alta del edificio se erigió una imponente cúpula semiesférica. De hecho, el esqueleto de esta cúpula, es una estructura metálica reticular que se apoya sobre un sistema de rodillos. Estos permiten los movimientos provocados por los diversos cambios de temperatura.

Es importante destacar que la simetría alrededor del eje de ingreso, así como la repetición de ciertos elementos y la compuesta decoración definen una estructura espacial simple. Pero no todo queda ahí, puesto que también presenta una volumetría armónica, geométrica y clara, de inspiración romana y griega. Cabe mencionar que las referencias formales en este edificio son construcciones religiosas y públicas romanas, como son el templo, la basílica civil o las termas romanas.

El interior del Teatro Massimo fue decorado por diversos pintores y dispone de aproximadamente 3.500 asientos. Además, a mediados de mayo de 1997, reabrió sus puertas tras un largo periodo de abandono. En la actualidad, propone una amplia variedad en cuanto a eventos culturales se refiere. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Palermo, no dudes en visitar este Teatro que te dejará sin palabras. ¡Estamos convencidos!