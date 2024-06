7 mercados europeos de los que te vas a enamorar (por la boca…)

Para hablar de los mejores mercados de Europa podríamos empezar, por ejemplo, por el de La Boquería en Barcelona y el de San Miguel en Madrid, también por el Mercado da Ribeira en Lisboa pero vamos a irnos un poco más lejos y buscar los mejores mercados de Europa más allá de la península; si vas a disfrutar de un viaje Europeo este verano, esta noticia te interesa y mucho porque comerte tu destino es un buen modo de conocerlo y disfrutarlo plácidamente ¿y dónde mejor que un mercado para comerte cualquier lugar del mundo?.

Borough Market en Londres

Si algo no falta en Londres son mercados imperdibles, es verdad que probablemente el más famoso de todos ellos sea el mercado de los domingos de Portobello Road, ahora bien, si lo que buscas es un mercado para comérselo el de Portobello no es tu mejor opción porque, aunque también tiene cosas de comer, debe su fama a las antigüedades y artículos de segunda mano; si hablamos de mercados gastronómicos tu mejor opción en Londres será Borough Market, muy cerca del Puente de Londres.

Borough Market es uno de los mercados más antiguos de Londres, más de 1000 siglos de historia lo contemplan… y es famoso por sus productos gourmet entre los que cabría destacar los embutidos y los quesos artesanales.

Mercado de Markthal en Róterdam

Este mercado está ubicado en un edificio moderno y ofrece una gran variedad de productos frescos pero también cuenta con numerosos puestos de comida y restaurantes.

Lo más curioso de este mercado, más allá de lo rico que está, es el edificio que ocupa, una construcción con forma de arco en la que hay también apartamentos ¿te imaginas vivir en un mercado? (o sobre él…).

Foodhallen en Ámsterdam

Es un mercado cubierto y la mar de popular, es de hecho un destino gastronómico imperdible del que disfrutan tanto los habitantes de Ámsterdam como los turistas que visitan la ciudad; está en el barrio de Old-West, en el complejo De Hallen que fue antes una cochera de tranvías.

La oferta gastronómica de este mercado es de lo más completa, podrás degustar platos típicos holandeses y de cocina callejera pero también de tradiciones culinarias internacionales como la mexicana o la japonesa entre otras; este mercado es además una fiesta, cuando no hay música en vivo hay degustaciones o espectáculos de showcooking.

Marché des Enfants Rouges en París

Está en el barrio del Marais en el tercer distrito de París y, con sus 400 años de historia, es el mercado cubierto más antiguo de la ciudad; ¿te sorprende su nombre? Se llama así porque cerca de este mercado había un orfanato en el que los niños vestían uniformes rojos; te encantará su arquitectura, con su techo de cristal y hierro y también lo que nos ofrece.

En cuanto a las cosas de comer aquí descubrirás puestos de frutas, verduras, carnes y pescados, también de quesos franceses de alta calidad, panaderías y pastelerías (¡qué tentación!) y, dado que estamos en un mercado gastronómico, también podrás degustar platos tanto típicos de la cocina francesa como especialidades internacionales en los diferentes puestos y restaurantes del mercado. Visítalo temprano para ahorrarte la aglomeraciones y presta atención porque la mayor parte de los puestos ofrecen degustaciones para que pruebes antes de comprar…

Naschmarkt en Viena

Es el mercado más famoso de Viena y también el más grande de la ciudad; está en el distrito de Mariahilf y data del S.XVI, originalmente era un mercado agrícola que se ha convertido en uno moderno y la mar de atractivo, tanto es así que lo visitan tanto los vieneses como los viajeros que llegan a la ciudad.

Descubrirás, y degustarás, puestos de cocina internacional y local, también catas de vinos austríacos e internacionales y cabe que lo que más te sorprenda sea la gran variedad de especias y hierbas aromáticas que se comercializan aquí. Los restaurantes y cafés del mercado son imperdibles, los hay de cocina internacional y local, también vegetarianos y veganos.

Viktualienmarkt en Múnich

Es, probablemente, el mercado más popular de la ciudad alemana de Múnich, se trata de un mercado histórico ubicado en pleno centro de la ciudad y en el confluyen la tradición propia de un lugar histórico como este (fundado en 1807) con la modernidad propia de una ciudad cosmopolita como es Múnich.

El Viktualienmarkt es un mercado al aire libre pero, no temas, muchos de sus puestos están cubiertos por estructuras en algunos casos históricos en otros más modernas para que el clima no sea un impedimento a la hora de disfrutar de todo lo rico que ofrece este mercado ¿qué puedes degustar aquí? ¡De todo! Tanto los puestos de comida como los restaurantes del mercado ofrecen ricos bocados entre los que cabe destacar los quesos y embutidos y, como no podía ser de otro modo estando en Alemania, salchichas blancas bávaras.

Toverhallerne en Copenhague

Está en el centro de la ciudad, cerca de la estación de Norreport, y es un mercado moderno y muy popular; su arquitectura es muy llamativa porque se compone de dos pabellones de cristal que ofrecen la protección de los lugares cubiertos pero con la ventaja de la iluminación natural gracias al cristal de su estructura.

Torvehallerne | Imagen de Knud Winckelmann en Wikipedia, licencia CC BY-SA 3.0

Son más de 60 los puestos que se distribuyen entre los dos pabellones; los puestos de comida son para todos los gustos, los hay de cocina internacional, sí, pero también de platos típicos daneses, seguro que querrás probar smorrebrod, el tradicional sándwich abierto danés (auténtico street food nórdico).

Por supuesto hay muchos más mercados espectaculares, mercados como el de Old Spitalfields en Londres, el Great Market Hall de Budapest, el de Refine en Copenhague o el Markthalle en Berlín entre otros y nuestra recomendación, más allá de que visites alguno de los 7 mercados que te recomendamos en esta lista si están en tu lugar de destino, es que no dejes de buscar los mercados más populares de las ciudades europeas que visites porque no hay ciudad sin un buen mercado y no hay mejor lugar para descubrir un destino por la boca que un mercado.