Templete de San Pietro in Montorio: ¿sabías que se erigió sobre el lugar donde crucificaron a San Pedro?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Roma, donde nos encontramos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el templete de San Pietro in Montorio, una obra del reconocido arquitecto Donato Bramante que se erigió hacia 1502 y 1510.

Templete de San Pietro in Montorio, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta construcción corrió a cargo de los Reyes Católicos en honor a San Pedro Apóstol, como agradecimiento por la conquista de Granada en 1492. La Iglesia de San Pietro in Montorio y el Templete de Bramante en el Janículo son el exvoto de los Reyes Católicos por el fallecimiento del príncipe Juan de Aragón y Castilla en 1497, según las inscripciones del templo.

Es importante tener en cuenta que esta obra se considera como el manifiesto de la arquitectura del clasicismo renacentista, debido la pureza de sus líneas, pero también por su austeridad decorativa. El impresionante templete fue realizado por Donato Bramante en granito, mármol y travertino, con impresionantes acabados de revoco y estuco.

La espectacular edificación es de planta circular e imita a los martyria orientales. Tanto es así que es un martiryum. Además, cuenta con una columnata que envuelve a la cella que, a su vez, está cubierta por una cúpula semiesférica. Cabe destacar que esta columnata conforma un peristilo. Además, hay una clara referencia a la cultura griega en la forma circular, como un tholos griego.

Templete San Pietro Montorio | Imagen de CARLOS TEIXIDOR CADENAS, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En cuanto al templete, está ubicado sobre una escalinata seguida de un corto podio sobre el que se eleva una columnata de orden toscano, que está rematada por un entablamiento coronado por una balaustrada. Tiene un total de 48 metopas donde se representan los símbolos del papado, como son las llaves de San Pedro, tiara pontificia, cáliz o patena.

No podemos dejar de mencionar el muro de la cella, con dos cuerpos, que tiene un muro exterior perfectamente decorado con nichos de remate semicircular. Esta decoración, tan curiosa como espectacular, se dispone rítmicamente, partiendo de la disposición de tres puertas y el altar, situados en los extremos de dos ejes de la planta circular.

Una de las características más impresionantes del Templete de San Pietro Montorio, situado en Roma, es que justo debajo del altar mayor está la cripta, donde presuntamente se clavó la cruz de San Pedro donde San Pedro fue crucificado. Por lo tanto, es más que evidente que se trata de un lugar verdaderamente sorprendente e impresionante, digno de tener una construcción absolutamente fascinante y a la altura.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Roma, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta este Templete de San Pietro Montorio, uno de los lugares más espectaculares y significativos de la ciudad. ¡Estamos completamente convencidos de que no te va a dejar indiferente, ni mucho menos!