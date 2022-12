Francia más allá de París y la Costa Azul: visitas imperdibles

Cuando pensamos en viajar a Francia lo más probable es que pensemos en París y no sólo porque es la capital del país sino porque pasa por ser la ciudad más romántica del mundo, ideal para los amantes de la moda, de la historia, del arte…; además no es que sea una ciudad especialmente amigable para los niños (¿cuál lo es?) pero tiene Disneyland París al lado; otra opción muy socorrida pensando en Francia es Estrasburgo en invierno, por algo es la Capital Europea de la Navidad, o en la Costa Azul si se acerca el verano pero Francia es un país inmenso e imponente con muchos más lugares que merecen una visita.

París | Pixabay

Empezamos cerca de la Costa Azul siguiendo los pasos de grandes pintores como Picasso y de los amantes de la perfumería ¿por qué? Dónde sería la pregunta indicada: en Grasse, ciudad que pasa por ser la capital mundial del perfume y también el lugar de Francia cuya luz enamoró a pintores de primer nivel como el mentado Picasso; si además es primavera y los campos de lavanda están en flor no podrás evitar enamorarte intensamente de esta zona de Francia.

Campos de lavanda. Provenza | Pixabay

Si la perfumería, las flores y la luz artística no son tanto lo tuyo como el vino seguro que preferirás destinos como Burdeos o Champagne, el enoturismo en estas dos zonas es una constante, aquí los mejores vinos franceses maridan además con la que pasa por ser una de las tradiciones gastronómicas más ricas del mundo, la de la Estrellas Michelin, la gastronomía francesa. En Burdeos encontrarás más de 60 denominaciones de origen de vinos galos y miles de bodegas, muchas de las cuales admiten visitas y hasta catas de sus vinos; Champagne es, en lo enoturístico, una región tan interesante como la de Burdeos aunque más... espumosa y pizpireta (muy de brindar).

Chateau Margaux. Burdeos | Pixabay

Hemos hecho referencia a París, a las regiones de Burdeos y Champagne y también a la Costa Azul y Grasse,, en la Provenza, pero de esa región, la que abarca Provenza, Alpes y Costa Azul, nos falta la montaña y esa, en plena temporada de esquí, es una visita imperdible: y es que se cuentan por decenas las estaciones de esquí ubicadas en los Alpes franceses ¿las más famosas? las de Val-Thorens y Chamonix además de la de Alpe d'Huez entre otras.

Mont Saint Michel | Pixabay

¿Más visitas imperdibles de Francia? Mont Saint Michel o los acantilados de Etretat en Normandía, pueblos como Colmar ciudades como Nantes... y así podríamos seguir de modo casi indefinido, ahora bien, no queremos despedirnos sin recomendarte un gran destino que es a la vez un gran espectáculo: Puy de Fou, si conoces el parque toledano seguro que no necesitas que te digamos nada más que se trata de su hermano mayor y, si todavía no te has acercado a Toledo y su Puy de Fou, créenos, te va a encantar...