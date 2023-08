Zante, o Zakynthos, una de las islas griegas más bellas

La isla de Zante (o Zakynthos) forma parte del grupo de las islas jónicas de Grecia, es una isla muy pequeña (no mide más que 40 kilómetros de largo y 20 de ancho); este dato nos dice ya que no se necesitan demasiados días para conocer esta isla, ahora bien, de disfrutarla no te cansarás nunca. ¿Cuál es el lugar más famoso de Zante? Sin duda Cala Navagio, popularmente conocida como la playa del naufragio o la cueva de los contrabandistas ¿a santo de qué estos nombres? Eso salta a la vista en cuanto ves por primera vez esta cala: en ella reposa un buque contrabandista cargado de tabaco que naufragó en 1983 (el Panagiotis) y entró a formar parte de la naturaleza de esta espectacular cala.

Y es que Cala Navagio era espectacular antes de que allí naufragara el Panagiotis gracias tanto a las brutales paredes grises que la rodean como al mar inmensamente azul que la baña, además, para añadir un toque mayor de romanticismo, a esta cala sólo se puede llegar por mar; ¿otras playas o calas espectaculares de Zante? La Playa de Laganas es de las más populares de esta isla, también playa Xigia y playa Gerakas entre otras.

Playa en la isla de Zante o Zakynthos | Pixabay

¿Qué más nos ofrece Zante además de playas? La posibilidad de avistar tortugas, en esta isla griega podrás contratar una excursión en un barco con fondo de vidrio en el puerto de Limni Keriou para verlas en su hábitat natural; ahora bien, en Zante no sólo gozaremos del mar, también descubriremos lugares históricos como el Monasterio de Panagia Skopiotissa o el de Anafonitria, también el castillo veneciano en la zona de Bochali y por supuesto el Centro de exposiciones del Parque Nacional Marino (volviendo al mar...).

También disfrutarás de perderte por la capital de Zante, es pequeña y conserva su aspecto tradicional y bello; paseando sus calles descubrirás museos de cierto interés como el Museo Bizantino y el de Dionysios Solomos y Andreas Kalvos (cita imperdible para los amantes de la poesía); y por supuesto también iglesias como la de Agios Markos y la de Agios Dionysios.

Costa de la isla de Zante (o Zakynthos) | Pixabay

Claro que Zante es una isla y el mar no sólo se disfruta en sus calas y playas o en barco sino también desde tierra, las vistas más espectaculares de Zante se inmortalizan (y te convierten en toda una sensación en instagram...) desde tierra y hacia el mar: viendo Cala Navagio desde lo alto de los acantilados o el faro de Keri, por ejemplo. ¿Eres un fan de las cuevas? Las Blue Caves son casi tan famosas como la propia Cala Navagio y disfrutar de una excursión para descubrirlas es una de las visitas obligadas de esta paradisíaca isla.