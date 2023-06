3 históricos destinos mediterráneos que son todo glamour: Saint Tropez, Marbella y Santorini

Cuando pensamos en grandes viajes de verano solemos soñar con El Caribe o Las Maldivas, con las Islas Cook, las Bahamas, Bali en Tailandia o Brisbane en Australia pero lo cierto es que para grandes viajes de verano, los que ofrece el Mediterráneo; resulta difícil, por no decir imposible, elegir solo tres pero lo hemos hecho, ahora bien, vaya por delante la verdad: ni Capri ni la isla de Sicilia, tampoco las Baleares ni todas las islas griegas que no son Santorini por no hablar de Creta o de otros pueblos mediterráneos de las costas italianas, francesas o griegas tiene mucho que envidiar a los tres destinos que hemos elegido como ideales para gozar de un gran viaje mediterráneo: Marbella para quienes no quieren salir de España, Saint Tropez para quienes quieren descubrir la Costa Azul y Santorini en Grecia.

Santorini

A Santorini, una de las más célebres islas griegas, se llega en ferry desde Atenas ¿visitas imperdibles de esta isla? La capital, Fira, con sus casas blancas y azules y sus elegantes boutiques, sus miradores y también su puerto, al que puedes llegar a través de una escalera de más de 550 peldaños o en teleférico; la localidad de Oia es otra de las visitas imperdibles de Santorini, es especialmente popular por sus iglesias de cúpula azul y por supuesta de sol; ¿actividades imperdibles? Si eres amante del senderismo prepárate a recorrer una ruta de escándalo entre Fira y Oia (9 kilómetros); si lo tuyo es la playa, tienes para elegir: Perissa, Perivolos, Kamari y Agios Georgios son playas de arena negra, la playa Vlihada famosa por sus rocas blancas y Kolumbo aunque es de difícil acceso (solo se puede llegar a pie) y es además nudista; ¿más lugares imperdibles? la bahía de Amoudi, el sitio arqueológico de Akrotiri y pueblos como Pyrgos, Messaria o Megalochori.

Saint Tropez | Pixabay

Saint Tropez

De Saint Tropez te va a gustar todo, desde su casco histórico de calles empedradas, galerías de arte y boutiques de moda, también de restaurantes la mar de ricos, museos y un mercado de notable fama que se celebra los martes y los sábados en La Place des Lices, hasta el puerto deportivo, que está muy cerca del centro de la localidad y de lugares tan emblemáticos como la Place des Lices, el Museo de la Annonciade donde se exponen cuadros de Picasso, Matisse o Braque entre otros importantes pintores o el Museo de Historia Marítima de Saint Tropez, ubicado en una antigua ciudadela; y pasando, por supuesto, por las famosas playas de Saint Tropez: la playa de Pampelonne, tahiti Beach y Plage des Salins.

Puerto Banús. Marbella | Pixabay

Marbella

¿Quién no querría gozar de unas vacaciones de verano en Marbella paseando por Puerto Banús entre yates de escándalo y tiendas de lujo? Claro que Marbella es mucho más que Puerto Banús, es también el Parque de la Alameda o la Plaza de los Naranjos, también su casco antiguo, las murallas y calles como la Calle Ancha, famosa por casas de grandes balcones llenos de flores y blasones esculpidos en sus fachadas; y por supuesto también sus playas: la ciudad cuenta con más de una veintena de playas en sus 27 kilómetros de costa: Nagüelles, junto al Marbella Club, Bounty o Bajadilla son sólo algunas de ellas.