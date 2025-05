Librerías históricas: estas son las más antiguas del mundo

A quienes nos gustan los libros (no solo la literatura, que por supuesto también) nos encanta perdernos entre las estanterías de cualquier librería, más si se trata de librerías que cuentan historias tan interesantes como las que conservan encerradas en los libros que venden; se trata de librerías históricas, centenarias y más que centenarias, algunas han permanecido abiertas durante todo ese tiempo, otras han pasado temporadas cerradas pero han vuelto, las hay que venden libros viejos, de ocasión y de segunda mano, otras que lucen en sus históricas estanterías las últimas novedades del sector editorial… sea como sea, te encantará recorrerlas porque, además, suelen tener libros en diferentes idiomas para asegurarse de que ningún turista se va sin uno por razón de lengua.

Librería Bertrand, en Lisboa

Librería Bertrand | Imagen de bm.iphone, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Empezamos nuestra ruta libresca en Lisboa porque allí está la que, según reconoce el Libro Guinness de los Récords, es la librería más antigua del mundo y es que fue fundada en el año 1732; hoy en día forma parte de una cadena de librerías con más de 50 tiendas pero la primera, la original, la que ha sobrevivido a guerras, crisis económicas e incluso al gran terremoto de Lisboa, está en la capital lusa y es la Librería Bertrand.

Korn & Berg, en Nuremberg

Librería Korn & Berg | Imagen de Magnus Gertkemper, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En realidad la Bertrand no es la librería más antigua del mundo, no al menos si tenemos en cuenta que la librería Korn & Berg se fundó en 1531 en Núremberg, ahora bien, no ha estado abierta de forma continua sino que ha resurgido de sus cenizas tras las guerras mundiales e incluso tras desafíos como terribles inundaciones; en la actualidad está abierta, opera de forma independiente y pasa por ser una de las librerías más antiguas de Alemania y de Europa a pesar de sus periodos de cierre.

Hatchards, en Londres

Librería Hatchards | Imagen de Joao rafael BR, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta librería se fundó en 1797 así que, sin ser tan antigua como la Bertrand de Lisboa, es también una librería con mucha historia, está en el número 187 de Piccadilly, en Londres, y, como sucede con otras tiendas históricas, mantiene una estrecha relación con la Familia Real Británica, cuenta de hecho con tres Órdenes Reales.

Moravian Book Shop, en Pensilvania

Moravian Book Shop | Imagen de Tim Kiser (w:User:Malepheasant), licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Más antigua de Hatchards (aunque no más emblemática…) es Moravian Book Shop, una tienda libros abierta en Bethlehem (Pensilvania) en 1745; es la librería más antigua de Estados Unidos pues ha permanecido abierta desde su fundación sin periodos de cierre por causa mayor alguna, ahora bien, es importante tener en cuenta que su ubicación actual no es la primera, es más, ha sido trasladada en varias ocasiones.

Librería San Ginés, en Madrid

Librería San Ginés | Imagen cortesía de Turismo de la ciudad de Madrid

Cerramos nuestra lista de cinco librerías antiguas de vuelta no solo en Europa sino de vuelta a casa, en España, en Madrid porque aquí está la Librería San Ginés; esta librería, especializada en libros de segunda mano y antiguos, fue fundada en el año 1650 y pasa por ser una de las más antiguas de España y de Europa porque ha estado abierta, sin cierres significativos, desde su fundación. ¿Por qué no está reconocida como la más antigua del mundo si su fecha de fundación es previa a la de la librería Bertrand que es la que goza de este reconocimiento? Porque si bien se cree que ha estado operativa desde su fundación, no se ha podido auditar este hecho con exactitud.