¿Sabes cuáles son y dónde están las catedrales más grandes del mundo?

Hablamos de catedrales católicas, no de iglesias en general ni de Basílicas o lugares de oración de cualquier otra religión, de catedrales tal y como las entendemos y conocemos, de ahí que no incluyamos en nuestra lista grandes templos como la Basílica de De San Pedro en el Vaticano o Nuestra Señora de Aparecida en Brasil (por ser basílicas, no catedrales y no es una cuestión de importancia sino de características: que una iglesia sea considerada basílica dependen del Papa, es él quien otorga este título que es, por lo demás, honorífico, mientras que las catedrales lo son por ser la iglesia principal de una diócesis y contener la cátedra, que es la silla del obispo y símbolo de su autoridad).

Vayamos al lío ¿cuáles son y dónde están las catedrales más grandes del mundo?

La catedral más grande del mundo está en Sevilla, así ha sido reconocida al menos en el libro Guinness de los Récords; esta catedral es de estilo gótico y en ella está la tumba de Cristobal Colón; además es especialmente famosa por su torre, la Giralda. ¿Cómo es de grande? Su superficie supera los 23.000 metros cuadrados.

Catedral de Colonia | Pixabay

Dos catedrales más superan los 10.000 metros cuadrados de superficie: la catedral de San Juan El Divino en Nueva York, que técnicamente está todavía incompleta y es de estilo gótico y románico, y el Duomo de Milán de estilo gótico tardío y cuyo periodo de construcción fue larguísimo: 600 años.

Hay una catedral más que no podemos olvidar si hablamos de las más grandes porque es una de las catedrales más altas del mundo (sólo superada por la de Ulm) y, además, ocupa una superficie notable, casi 8.000 metros cuadrados: es la imponente catedral gótica de Colonia en la que, a orillas del Rin, reposan los Reyes Magos de Oriente y que se considera a día de hoy casi un milagro que sigan en pie: sufrió algunos daños durante la II Guerra Mundial pero se mantuvo en pie aun cuando a su alrededor todo era devastación.

Catedral Basílica del Pilar | Pixabay

Abríamos nuestra lista de las catedrales más grandes en Sevilla y la cerramos en Zaragoza porque la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar ocupa una superficie superior a los 8.000 metros cuadrados; es catedral pero fue también reconocida como basílica por ser el primer templo mariano del cristianismo según reza la tradición.