Los objetos que más olvidan los españoles cuando hacen la maleta: Desde el cepillo de dientes hasta los cargadores

Cuando estamos planificando un viaje, uno de los pasos más importantes (aparte de reservar los vuelos o el hotel) es hacer la maleta, pero... ¿sabes cuáles son los objetos que más olvidan los españoles cuando hacen el equipaje?.

Un viajero se suele olvidar meter en su maleta dos artículos esenciales de media cada vez que realiza su equipaje, según Radical Storage, empresa de consignas de maletas de Europa 100% digital, que ha publicado las conclusiones de su último estudio sobre el equipaje de los europeos.

Maleta preparada para una escapada veraniega | iStock

La preocupación por dejarse algo es muy común entre los europeos: el 84% admite que es algo que le preocupa antes del viaje. Estos despistes obligan a hacer un gasto extra para reemplazar los artículos olvidados, a menudo a un precio inflado, ya sea en los establecimientos del mismo aeropuerto o en tiendas de conveniencia al llegar al destino.

Los productos de higiene dental (el cepillo y la pasta de dientes) son los que se olvidan con mayor frecuencia. En un 22% de las ocasiones se quedarán en casa. A continuación, les siguen los cargadores, que se suelen olvidar en un 19% de los viajes, ya sea el cargador del móvil, del portátil o de otros productos electrónicos.

En tercer lugar, el 18,3% señala que se ha olvidado en alguna ocasión del protector solar. Las gafas de sol (17,6%) y el desodorante (15,5%) son el cuarto y el quinto objeto más olvidado, respectivamente.

Objetos que más olvidan los españoles meter en las maletas | RADICAL STORAGE / Europa Press

Completan la lista los auriculares (15,1%), los adaptadores de enchufe (14,1%), los analgésicos (13,7%), el champú y/o gel de baño (12,9%) y el botiquín de primeros auxilios (12,8%).

Los expertos recomiendan hacer una lista para asegurar que no se queda nada en casa, un hábito que el 72,9% de los viajeros europeos afirma que ya hace precisamente para evitar olvidarse de algo.

Radical Storage también subraya un dato relativo al rol de género a la hora de preparar el equipaje para un viaje: el 75,6% de las mujeres encuestadas afirma que hace la maleta para su pareja hombre; en cambio, sólo el 58,8% de los varones ha señalado que prepara el equipaje de su compañera sentimental.

Otros datos llamativos del estudio son el hecho de que el 71,7% de las personas admite que empaqueta cosas que no necesita al hacer la maleta (los llamados 'porsiacaso') y que el 40% reconoce que se lleva ropa al viaje que después no llega a utilizar.