Dónde es festivo en España el 15 de agosto, por qué se celebra y dónde viajar para aprovechar el puente

El pasado 25 de julio fue festivo en varias comunidades de España para celebrar el Día de Santiago Apóstol y, aquellas personas que no estaban de vacaciones, lo agradecieron para poder hacer un pequeño puente y una escapada a finales de julio.

Ahora, son muchas las personas que esperan con ganas el próximo 15 de agosto, ya que es festivo con motivo de la Asunción de la Virgen María, una fiesta católica y promovida por el Papa Pio XII en 1950. Este día cae en viernes y es conocido como el "puente de agosto". Pero... ¿en qué comunidades lo celebran?.

Calendario del mes de agosto de 2025 | iStock

El 15 de agosto es festivo nacional e inamovible, por lo tanto se celebrará en todas y cada una de las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son muchas las comunidades que celebran con énfasis este día, como por ejemplo en Madrid, donde se combina con las Fiestas de la Virgen de la Paloma o en Sevilla, que conmemora a su patrona.

Dónde viajar para aprovechar el puente del 15 de agosto

Madrid: Como ya te hemos contado, este puente del 15 de agosto en Madrid se celebran las Fiestas de la Virgen de la Paloma y habrá multitud de conciertos gratuitos y actividades como talleres, pasacalles y mucho más.

Cartel de las fiestas en honor a San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma | EUROPAPRESS

Costa Brava (Cataluña): Este puente también es una buena oportunidad para disfrutar de la Costa Brava y sus calas preciosas con aguas turquesas y pueblos como Tossa de Mar o Calella de Palafrugell.

Tossa de Mar | iStock

Cádiz (Andalucía): Cádiz fue elegido el mejor destino de verano de España por los seguidores de Viajestic y por lo tanto también es una buena oportunidad para ir este verano y durante este puente. Conil, Zahara de los Atunes o Tarifa, combinan playa, gastronomía y un ambiente relajado.

Conil de la Frontera, en Cádiz | iStock

Islas Baleares (Mallorca, Menorca o Ibiza): Y si prefieres una isla pero tienes pocos días, te recomendamos las baleares para desconectar en calas increíbles.