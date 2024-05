Las 6 ciudades de España que tienen dos catedrales

España cuenta con un importante patrimonio escultórico y monumental. Nuestro país tiene un total de 107 catedrales, por lo que no es de extrañar que algunas ciudades acojan dos de estos templos. Incluso, hay una ciudad que tiene dos catedrales en la misma plaza. Si quieres conocer qué urbes españolas cuentan con más de una catedral, no te pierdas la siguiente lista.

Lleida

En el caso de esta ciudad catalana, en ella se encuentra la conocida como Seu Vella, de estilo románico y construida entre los siglos XIII y XV y situada en lo alto de un cerro. Esta catedral fue utilizada como ampo de concentración para presos republicanos durante la Guerra Civil. Y, por otra parte, también cuenta con la catedral Seu Nova, construida en el centro de la ciudad y de estilo barroco.

Salamanca

Esta ciudad no podía faltar en este listado, ya que tiene uno de los patrimonios eclesiásticos más importantes de España. En esta localidad encontrarás la Catedral Vieja, dedicada a Santa María de la Sede y construida entre los siglos XII y XIII, y la Catedral Nueva, dedicada a la Asunción de la Virgen y construida entre el siglo XVI y el XVIII.

Zaragoza

Sus dos catedrales, sobre las que ya hemos hablado en otras ocasiones, son la del Pilar y la Seo. La primera de ellas, una de las más conocidas del país, se construyó donde la Virgen se apareció al apóstol Santiago y data del siglo XVII. Por su parte, La Seo, cuyo nombre original es Catedral del Salvador, se comenzó a edificar en el siglo XII y cuenta con un estilo románico, aunque en su interior encontrarás representaciones de diferentes estilos, como gótico, renacentistas o barroco.

Vitoria

Nos desplazamos hasta el País Vasco para visitar las catedrales de Santa María y la de María Inmaculada. La primera de ellas fue la primera en construirse y tiene un estilo gótico. Durante sus primeros años fue utilizada como fortaleza para defender la ciudad. En cuanto a la catedral de María Inmaculada, también conocida como la Catedral Nueva, alberga un estilo neoclásico.

Plasencia

Esta ciudad es la única de esta lista que tiene dos catedrales y no es capital de provincia. Ninguna de las dos están acabadas y ambas están dedicadas a la Virgen María. La catedral más antigua se comenzó a construir en el siglo XII pero no se acabó nunca debido a la construcción de la nueva catedral. Este nuevo templo se empezó a edificar en el siglo XV y, a diferencia de la otra, sí tiene cabecera y crucero, pero no tiene las naves del cuerpo y tampoco tiene totalmente acabada su fachada.

Cádiz

En último lugar de esta lista os presentamos esta ciudad andaluza. En ella encontrarás la Catedral Vieja, conocida hoy como Iglesia de Santa Cruz, construida en 1263 en las ruinas de una antigua mezquita. Por su parte, la Catedral Nueva, también conocida como Santa Cruz sobre el Mar o Santa Cruz sobre las Aguas, se construyó en 1722 con una fusión y mezcla de estilos entre el barroco y el neoclásico.