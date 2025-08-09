Templo de Mármol de Bangkok: la historia tras su curioso nombre y quién ordenó su construcción

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Tailandia, uno de los países que cada año que pasa recibe a más visitantes. Concretamente, viajamos hasta Bangkok, una ciudad repleta de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y fascinantes. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en lo que se conoce como Templo de Mármol.

Llamado “Wat Benchamabophit Dusitvanaram” en tailandés, estamos ante un impresionante templo budista situado en la capital de Tailandia, concretamente en el distrito de Dusit. Sea como sea, puede que estemos ante una de las construcciones más bellas y espectaculares de este tipo. Motivo por el cual se ha convertido en un importantísimo atractivo turístico, como no podía ser de otra manera.

El Templo de Mármol de Bangkok, a través de su historia

Las obras para construir este imponente templo comenzaron en el año 1899 por expresa petición del Rey Chulalongkorn (Rama V), y todo tras haber erigido su palacio en las cercanías. Un proyecto que no se vio finalizado hasta varios años después, concretamente en 1912.

No podemos dejar de mencionar que fue diseñado por el Príncipe Naris, hermanastro del Rey, y se construyó con mármol italiano. Por lo tanto, a pesar de que la traducción literal del nombre escogido para esta construcción es “Templo del quinto Rey situado cerca del Palacio de Dusit”, precisamente por el material utilizado para erigirlo, se conoce como Templo de Mármol.

Sorprende por su belleza exterior, pero también por su interior. Uno de los elementos a resaltar se ubica en la Sala de Ordenación, conocida como “Ubosot”, en la que encontramos un Buda de estilo Sukhothai que recibe el nombre de “Phra Buddhajinaraja”. Cabe destacar que se colocó en ese lugar en el año 1920, estando el original situado en la actualidad en el Templo Wat Mahathat que podemos encontrar en la ciudad de Phitsanulok.

Wat Benchamabophit Dusitvanaram | Pexels

Si hay una peculiaridad a destacar es que, precisamente bajo esta estatua, se hallan las cenizas del Rey Chulalongkorn. Pero no todo queda ahí, ya que este Templo de Mármol de Bangkok llama poderosamente la atención por las 52 estatuas de buda que podemos encontrar en la galería que rodea a la Sala de Ordenación. Todas ellas fueron recopiladas por el príncipe Damrong Rajanubhab para su Rey. ¡Sencillamente impresionante!

No podemos dejar de mencionar que, en 2005, se decidió enviar una propuesta a la UNESCO para que catalogase este templo como Patrimonio de la Humanidad. Es más que evidente que no solamente destaca por su innegable belleza arquitectónica, sino también por su gran importancia tanto histórica como cultural. Motivo por el cual cada vez son más los curiosos y visitantes de Bangkok que se acercan hasta el distrito de Dusit para dejarse llevar por el encanto y la espectacularidad de este Templo de Mármol. Si estás pensando en poner rumbo a la capital de Tailandia, ¡visitar esta construcción se convertirá en algo imprescindible!