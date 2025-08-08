Un segoviano demanda a Disneyland París por no disfrutar de atracciones ni de firmas de autógrafos de personajes

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Segovia ha desestimado la demanda de un segoviano que solicitaba el reembolso íntegro del importe abonado por su estancia en el parque Disneyland París, alegando que durante su visita no pudo disfrutar de diversas atracciones ni de actividades habituales como la firma de autógrafospor parte de los personajes, lo que a su juicio constituía un "incumplimiento contractual".

Disneyland Paris | Imagen de Heather Cowper en Wikipedia licencia: CC BY 2.0

El presunto perjudicado interpuso demanda de procedimiento europeo el pasado 4 de junio contra la entidad Euro Disney Associes SAS que presentó un escrito de oposición en el que alegaba que no era la entidad contratante -la relación contractual se celebró con la sociedad Euro Disney Vacances SAS-, y que las interrupciones en el funcionamiento de ciertas atracciones se limitaron "a un solo día de los tres que componían la estancia del demandante, debido a una movilización social puntual".

Además, la empresa aclara que presentó al demandante una compensación "adecuada" que consistía en invitaciones para una futura visita y el reembolso parcial de los pases Disney Premier Access por importe de 240 euros y que fueron rechazadas por el demandante.

Por último, Eurodisney también advirtió de que los términos y condiciones previas del contrato establecen que determinadas atracciones "pueden estar cerradas temporalmente por mantenimiento o razones operativas, sin que ello suponga incumplimiento contractual".

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press a través del departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la juez da la razón a la parte demandada al entender que "no se ha acreditado un incumplimiento esencial del contrato que justifique el reembolso íntegro del precio". "La interrupción de ciertas atracciones durante un solo día, en el contexto de una estancia de tres días, no puede considerarse una frustración del fin del contrato, máxime cuando el demandante pudo disfrutar del resto de las instalaciones y servicios del parque", recoge la sentencia.

Espectáculo en Disneyland Paris | Europa Press

"En consecuencia, y aunque se comprende la frustración del demandante y su familia por las incidencias sufridas durante su estancia, la solicitud de reembolso total resulta desproporcionada en relación con las mismas. La jurisprudencia establece que la compensación debe ser proporcional al perjuicio efectivamente causado, y en este caso, las medidas ofrecidas por la demandada son adecuadas y razonables", añade el fallo.

De ahí que la juez haya desestimado la demanda y le imponga las costas al demandante que puede recurrir la sentencia, en el plazo de veinte días, ante la Audiencia Provincial de Segovia.