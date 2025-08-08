¿Estás pensando en viajar a Tokio? Consideraciones para elegir el mejor aeropuerto

Japón se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los turistas españoles para viajar al extranjero en 2025. Se prevé que el país asiático supere los 40 millones de visitantes este año, un 8,9% más que en 2024. Y es que, el País del Sol Naciente es más popular que nunca.

Este repunte se puede explicar debido a que 2026 traerá consigo cambios muy importantesen las políticas turísticas de Japón, como reformas en el sistema de compras libres de impuestos y nuevas regulaciones de entrada.

Concretamente, los mejores meses para viajar hacia el país es octubre y, si estás pensando en visitar próximamente Tokio, en este artículo te contamos qué aeropuerto es mejor según tus necesidades, si en Haneda (HND) o Narita (NRT).

Tokio | Pixabay

Aeropuerto de Haneda

El aeropuerto de Haneda de Tokio | iStock

Haneda -que tiene tres terminales (dos nacionales: T1 y T2) y una internacional (T3)- se encuentra en Ota, a aproximadamente a 14 kilómetros al sur de la estación de tren central de Tokio, siendo este un punto a favor respecto a Narita ya que está más alejado de la ciudad.

Acceder a Haneda es relativamente sencillo a través del transporte público, como el monorraíl y la Línea Keikyu, que tienen líneas directas con el centro de la ciudad.

En el aeropuerto de Haneda encontrarás cientos de servicios como restaurantes, Wi-Fi gratuito, puestos de cambio de divisa, áreas de juego para niños, salas VIP, zonas de relajación y duchas y tiendas libres de impuestos.

Aeropuerto Internacional de Narita

Aeropuerto de Narita en Japón | iStock

Narita está ubicado en la Prefectura de Chiba, a 60 kilómetros al este del centro de Tokio, es decir, más alejado del centro de la ciudad que el aeropuerto de Haneda. Consta de tres terminales, estando la primera dividida entre Ala Norte y Ala Sur y acogiendo sobre todo a vuelos internacionales, al igual que la 2. La Terminal 3 está dedicada mayormente a las aerolíneas de bajo coste y a algunos vuelos chárter.

Eso sí, la conexión de Narita con Tokio está muy bien diseñada a través de los trenes JR Narita Express y Keisei Skyliner, que ofrecen viajes rápidos a varias partes de la ciudad.

En lo que respecta a servicios y restaurantes, la oferta de Narita es igual de variada que la de Haneda, con una amplia variedad de cocina internacional y japonesa.

Tokio | Pixabay

Por tanto, Haneda es más práctico para aquellos que quieran llegar rápido al centro de Tokio, además de para los viajeros que tengan conexiones con vuelos nacionales dentro de Japón.

Narita está más lejos, pero ofrece más vuelos internacionales y puede ser tu mejor opción si quieres disfrutar de experiencias culturales que tienes en los alrededores como el Templo Naritasan Shinsho-ji.