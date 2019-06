Un restaurante en una roca en medio del Océano Índico

Solo en Zánzibar puede la naturaleza pintar de color el mar, la arena y el sol, como lo hace. Un paraíso en el que nos gustaría perdernos. Y si además de relajarnos en esta estampa, le añadimos el placer de degustar la mejor gastronomía, con productos frescos de la zona elaborados con amor, y sobretodo con mucho mimo, no se puede pedir nada más. En el restaurante La Roca, The Rock, en la Isla de Zanzíbar, comparten esto y mucho más con sus clientes.

Este singular restaurante se ubica exactamente, y como su propio nombre indica, en una roca. No lejos de la orilla, frente a la hermosa playa Michanwi Pingwe, el restaurante The Rock es una experiencia que no te puedes perder. Cruzar el umbral de La Roca, es adentrarse en un mundo de colores, sabores y sensaciones, es adentrarse en la magia de un entorno excepcional.

Situado en una roca en medio del Océano Ýndico, The Rock es un restaurante autenticamente encantador, exclusivo, y que se ha convertido en uno de los iconos de la isla de Zanzíbar. Este antiguo refugio de pescadores, restaurado y reformado, está decorado de forma sencilla. Y no necesita más. Especializado en pescados y mariscos, sirve hasta 12 mesas, todas con vistas inolvidables sobre el mar y la costa. Y dispone de una terraza panorámica para tomar una copa o disfrutar de una noche romántica bajo el cielo africano.

Lo más curioso de The Rock, es llegar. Cuando la marea esta baja se puede simplemente caminar hasta la roca, pero con marea alta es necesario tomar un barco que se ofrece directamente desde los hoteles cercanos en la costa. El restaurante sirve una amplia variedad de productos del mar con un toque de Zanzíbar y una amplia selección de vinos, cervezas y refrescos. La carta incluye delicias como el Carpaccio de pescado, los calamares preparados con gambas y calabacín, o golosinas tan familiares como la langosta y los espaguetis con marisco y pescado. Y mucho más. El marisco es de primera calidad, fresco del día.

Si tienes la suerte de poder reservar una mesa en The Rock, no hay nada como una langosta, vino fresco, vistas formidables y buena compañia para sentirte en un verdadero paraíso en la tierra. Disfrútalo.