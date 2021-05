Raja Ampat, un paraíso de miles de islas ajenas al turismo de masas

Más de 1.500 islas e islotes forman uno de esos lugares que solemos definir como paraísos en la tierra, se trata del archipiélago de Raja Ampat, un lugar remoto y mal comunicado, ajeno al turismo de masas y convertido por todo ello en uno de los tesoros de Indonesia; y es que si bien es cierto que entre los amantes del buceo suena Raja Ampat como destino soñado al que ir, al menos, una vez en la vida, lo cierto es que lo largo y tedioso que resulta el viaje para llegar allí (y para regresar de allí) sumado a lo caro que puede resultar desanima a muchos. En contraposición a esto cabe decir que entre quienes finalmente hacen su sueño realidad y viajan a Raja Ampat no encontrarás a ningún arrepentido sino a enamorados del secreto mejor guardado de Indonesia.

Raja Ampat | Pixabay

Decimos que el viaje es largo y tedioso porque no solo tienes que volar a Asia sino que no hay vuelo internacional directo a este archipiélago, tendrás que volar a Yakarta y de allí a Sorong (ten en cuenta que hay vuelos directos a Sorong desde otros lugares de Asia así que si Raja Ampat es para ti solo una escala de un gran viaje asiático puede que te convenga volar desde algún otro aeropuerto de Indonesia o incluso desde Bali o Singapur); una vez aterrices en Sorong tendrás que trasladarte del aeropuerto al puerto y tomar en ferry rumbo a Waisai, la capital de Raja Ampat... y habrás llegado al paraíso; en Waisai está la Oficina de Turismo, el lugar del mundo en el que encontrarás más y mejor información de estas islas; una vez resuelvas todas tus dudas ya solo te queda instalarte en tu hotel, si está en otra isla del archipiélago te tocará disfrutar de otro viaje en barco antes de llegar a tu destino.

Raja Ampat | Pixabay

Ahora que sabes que entre llegar a Raja Ampat y la Odisea hay más paralelismos de los que imaginabas (exageramos, exageramos, pero...) comprenderás por qué te hablamos de este viaje cuando en realidad la época de verano lo es de lluvias, no queremos que vayas a Raja Ampat entre junio y septiembre sino que organices con tiempo y presupuesto tu viaje para que puedas ir entre octubre y mayo. ¿Y por qué nuestro empeño en mandarte tan lejos? porque sabemos que te mereces un paraíso...

Raja Ampat | Pixabay

Mar adentro Raja Ampat, que forma parte del conocido como Triángulo del Coral, te enamorará por su fondo marino tanto si buceas como si practicas esnorquel porque aquí viven más de 500 especies de coral y más de 1.000 especies de peces; si no eres un buceador experto no te preocupes, disfrutarás de lo lindo de este paraíso descubriéndolo en kakay o piragüa; pero si eres buceador apúntate un nombre: Manta Sandy, aquí verás matarrayas enormes... No olvides que estás en una zona protegida, hábitat natural de Dudongs, tiburones, tortugas además mantas.

Raja Ampat | Pixabay

Tierra adentro podrás practicar trekking, visitar algunas aldeas como la de Yenbeser para descubrir como era y como sigue siendo la vida en este archipiélago y disfrutar a lo grande de la naturaleza sobre todo porque muchas de las especies que habitan este archipiélago son endémicas de esta zona del mundo, el cuscús moteado o el ave roja del paraíso además de lagartos, serpientes, tortugas terrestres, zarigüeyas...

Un consejo más: si eres de los que disfruta habitualmente descubriendo destinos con unas gafas de realidad virtual, busca Raja Ampat y descubrirás con tus propios ojos que te sobran los motivos para organizar un viaje a un archipiélago remoto de Indonesia.