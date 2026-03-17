Las Pozas es, probablemente, el jardín escultórico más espectacular del mundo

Lo de soñar en jardín en medio de la selva tiene su aquel porque es crear naturaleza dentro de la naturaleza (los que nos hace pensar en Nolan y Origen (Inception) y un sueño dentro de un sueño); pues bien, tan surrealista y magnífico como la película de Nolan es el jardín de Edward James, Las Pozas y es que su creador no solo era amante del surrealismo sino también amigo de artistas surrealistas de la talla de Dalí (y algo se le pegaría de ellos…).

James compró la finca en la que acabaría diseñando este sugerente jardín allá por los años 40, su idea entonces era crear un jardín botánico de orquídeas exóticas y se puso a la tarea pero en los años 60, por culpa de una gran helada, perdió buena parte de sus plantas y, puestos a reconstruir el jardín, decidió hacerlo de otro modo ¿cómo? Construyendo esculturas monumentales de hormigón que convirtieran el jardín en una suerte de ruinas de una civilización inventada; y eso fue exactamente lo que hizo desde los años 60 hasta mediados los años 80: levantó más de 30 estructuras surrealistas a lo largo y ancho de las 32 hectáreas de selva tropical que ocupa todavía hoy su particular jardín.

Las Pozas, en la selva mexicana | Imagen de Rod Waddington from Kergunyah, Australia, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Para disfrutar de este jardín hay que visitarlo con la mente abierta porque lo que en él se ve de arquitectura no es en absoluto funcional, es puro arte: descubrirás un puente de bambú petrificado, una escalera al cielo, una casa de tres pisos (o cinco), un templo… y todo ello rodeado y atravesado por cascadas naturales, piscinas naturales (de ahí el nombre del jardín, Las Pozas), densa vegetación tropical… y por supuesto sinuosos senderos a través de los que recorrer el jardín a placer.

¿Y cómo logró Edward James levantar todas esas estructuras? Tuvo que vender parte de su colección de arte surrealista para financiar los trabajos y contó con más de 150 trabajadores locales que tardaron años en acabar el proyecto de James y es que algunas de las estructuras alcanzan los 30 metros de altura…

Las Pozas, en la selva mexicana | Imagen de Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Además, como sucede con todos los jardines, Las Pozas cambia en función de la época del año en que lo visitemos, no por las estructuras de hormigón, claro, sino por la vegetación: el verano es la mejor época del año para disfrutarlo porque las cascadas descargan más agua y hay más vegetación, es la época en la que el jardín resulta más exuberante, ahora bien, si quiere asegurarte de que podrás pasar Las Pozas a placer sin que la lluvia te agüe el día, lo mejor será que lo visites entre noviembre y abril (jardín menos exuberante pero clima más favorable).