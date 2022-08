Playa de Tagle: Un destino ideal y poco conocido en Cantabria

Cantabria, lo mires por donde lo mires, es uno de los lugares más mágicos del mundo, como es el caso del mitológico paseo por la Senda de Monte Hozarco. Es por eso que hay cientos de lugares que se pueden destacar de esta comunidad. Su paisaje es todo un lujo poder observarlo y pasar días en sus distintos enclaves, un paraíso.

Ahora os vamos a hablar de un lugar que quizás no lo conocías debido a que no es transitado por muchos vacacionistas que viajan a la costa norte de España. No se debe a ningún motivo, puesto que es una de las playas más bonitas de esta comunidad. Estamos refiriéndonos a la Playa de Tagle o la Playa del Sable. Se ubica concretamente en la localidad de Tagle, municipio de Suances y por tanto pertenece al conjunto de playas que limitan con el mar Cantábrico y que se encuentran en esta localidad cántabra.

El tamaño del arenal es de 200 metros de largo y 50 de ancho y se compone de una arena dorada y fina ideal para unas hermosas fotografías o incluso para reposar la toalla y tumbarte a oír el vaivén de las olas. A pesar de ser una playa no muy grande y que cuenta con pocos turistas, en ella podrás encontrar algunos servicios como un aparcamiento, chiringuito o incluso duchas.

La afluencia de gente, como hemos dicho, no es muy elevada y eso es algo positivo para aquellas personas que busquen alejarse de la masificación de las grandes playas y busquen un retiro tranquilo y sin apenas ruido. A pesar de tener algunas zonas rocosas, el baño en este lugar resulta de lo más cómodo y refrescante.

No dudes en visitar este lugar, no podrás olvidarte fácilmente de los paisajes verdes que rodean el hermoso mar cantábrico y tampoco de la hermosa puesta de sol que podrás apreciar si te quedas hasta tarde en este curioso y escondido destino.

