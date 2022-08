Isla de São Miguel: Un paraíso hawaiano en Europa

Numerosas veces hemos hablado sobre la cantidad de alternativas que existen en el abanico de viajes que podemos hacer. Y es que viajar a destinos como el Caribe puede resultar a veces imposible para mucha de la población con economía media-baja. Por tanto, hace unas semanas os dábamos la solución y os contábamos que en Europa hay muchos lugares que pueden hacer de perfecta sustitución para los paraísos ubicados en otros continentes. Es el caso de, por ejemplo, la Ribiera Albanesa, un destino caribeño en aguas europeas.

En este caso, desde Viajestic estamos encantados de hablarte de otro paraíso más que puedes añadir a tu lista y que sin duda podrás visitar con más facilidad que destinos transoceánicos.

La Isla de São Miguel está ubicada en Portugal, concretamente en el archipiélago de las Azores. Es la isla más poblada y con mayor tamaño de la región y en ella se encuentra incluso la capital: Ponta Delgada. Es conocida como la Isla Verde o 'Ilha Verde' en portugués. Y por supuesto, este nombre lo recibe debido a sus grandes paisajes pintados de verde. La frondosidad de su arboleda hace de este lugar una cuna de vegetación ideal. Además de plantas, el paisaje viste de azul con sus grandiosas espectacularidades naturales como son cascadas, lagos, acantilados, etc. Además de ello, podrás visitar museos y miradores.

¿Cómo llegar?

Para llegar al lugar es necesario ir en avión desde España. La suerte que podemos tener es que al ser la isla más grande de las Azores, no tendremos problemas en encontrar billetes. También se puede llegar en ferry desde otras islas pero solo operan desde mayo a octubre. Una vez allí será recomendable elegir un coche de alquiler para poder ver todo lo que te ofrece este paraíso hawaiano en Europa.

[[H3:¿Qué ver en São Miguel?]]

- La costa oeste de la isla

Donde podrás visitar el Miradouro da Ponta do Escalvado. Estamos seguros que no olvidarás las vistas de este lugar y tampoco el chapuzón que te podrás dar en las Piscinas Naturales de Caneiros. Otro lugar interesante de la zona es la isla de la Ponta da Ferraira, donde podrás visitar el faro y el Pico das Camarinhas. Aquí también hay piscinas naturales de agua termal.

- Sete Cidades

No puedes irte sin visitar Sete Cidades, puesto que es la imagen de presentación normalmente de la Isla de São Miguel. Aquí encontrarás La Caldera de Sete Cidades, ubicada en el interior de un cráter volcánico y formada por dos pequeñas lagunas. Además podrás visitar algunos de sus miradores como el Mirador do Vista do Rey.

- Serra Devassa

Este lugar es como estar en un paraíso vegetal ideal. El recorrido es asombroso y no quedarás indiferente ante la gran inmensidad de la vetegación del lugar. Además podrás ver lagunas como la Lagoa Rasa.

- Avistamiento de ballenas y delfines

Esta actividad resulta un atractivo turístico impresionante. De hecho ya habíamos hablado de esta opción de ver a nuestros amigos cetáceos en lugares como Tenerife. En São Miguel es posible también.

- Lagoa do Fogo

Uno de los lugares más imprescindibles de la isla puesto que se trata de uno de los mayores atractivos que hay en ella.

- Caldeira Velha

Una de las mejores termas de la isla. Al lado de ella podremos encontrar el Salto do Cabrito.

- Furnas

El vapor del lugar hace que se tiña de verde y gris el paisaje. Es impresionante ver las calderas al aire libre que alberga el lugar.

- Salto da Farinha y Salto do Prego

Dos de las cascadas más llamativas del tour turístico que puedes hacer en la isla.

- Costa Este de São Miguel

Puedes visitar esta zona sobre todo para contemplar sus miradores y pasar la tarde en zonas de picnic, además de visitar el Faro de Arnel.

