La tirolina más larga de Mallorca está en Aventur

Si eres de los que en vacaciones busca una buena dosis de naturaleza y adrenalina, además de sol, playa y chiringuitos, te va a encantar esta nueva propuesta mallorquina: Aventur, un espectacular circuito de aventura en Reserva Park, en la Sierra de Tramuntana: el paisaje es imponente y aquí podemos vivirlo gozando también de 4 puentes y 3 tirolinas, entre la que está la más larga de Mallorca con sus soberbios 300 metros de velocidad y vértigo.

Reserva Park completa así una oferta natural entre la que será difícil que no encuentres actividades al a media de tus gustos y estilo viajero: para los aventureros, Aventur y sus tirolinas, para los amantes de la naturaleza, el taller de apicultura o el de rapaces, también la posibilidad de dar de comer a los animales y para los que no pierden la oportunidad de un chapuzón, las pozas que salpican el parque; y, dado que aquí podrás pasar un día entero, es más, un día te sabrá a poco, también degustarás a placer una oferta gastronómica local y deliciosa.

Aventur | Imagen cortesía del Grupo LJs y MCG Comunicación

¿Te atrae la aventura pero viajas con niños y no tienes claro si este parque es para ellos? Olvida tus dudas, el parque se adapta a tus necesidades a través de diferente rutas, los cuatro puentes son probablemente la ruta más indicada para quienes viajan con niños aunque para cruzar uno de ellos (el del Mono) hay que guardar el equilibrio... Las tirolinas son divertidas a rabiar ¿a qué niño no le gusta gozar de las tirolinas? En este parque hay tres, entre ellas la más larga de Mallorca que impresiona no sólo por su longitud sino también porque cuando empiezas a cruzarla no ves el final lo que hace que la experiencia es más emocionante.

Además las otras dos tirolinas, una de 150 metros de largo y otra de 80, no tienen tampoco desperdicio: la más corta es también la más alta y la de 150 metros de largo sobrevuela las instalaciones centrales de Reserva Park y resulta la mar de divertida porque es muy rápida.

Pozas. Reserva Park | Imagen cortesía del Grupo LJs y MCG Comunicación

Aventur es una experiencia para todos los bolsillos, ten en cuenta, eso sí, que es necesario reservar: el circuito completo (los 4 puentes y 3 tirolinas) cuesta 25 euros y tardarás casi 2 horas y media en recorrerlo; si prefieres hacer sólo los puentes o sólo las tirolinas deberás pagar 13 euros o 17 respectivamente.