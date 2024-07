Lugares, cerca de Madrid, en los que refrescar el largo y cálido verano

En Madrid, cuando el calor aprieta, los termómetros se acercan peligrosamente a los 40 grados e incluso los superan ¿qué hacer entonces? Tranquilo, no vamos a darte las consabidas recomendaciones de todos los años (bebe agua, protégete del sol, no salgas en las horas centrales del día si no es estrictamente necesario, no practiques deporte al aire libre en las horas de más calor…), lo que vamos a hacer es recomendarte algunos lugares madrileños a los que puedes escaparte el fin de semana para refrescarte y hacer así más agradable el tórrido verano de interior.

Aranjuez | Pixabay

Seguro que estás pensando que vamos a empezar por mandarte a la Sierra y lo cierto es que se trata de una magnífica opción pero no es nuestra primera opción; el primer lugar que te proponemos está al sur de la Comunidad de Madrid, curiosamente en su punto más cálidos: Aranjuez ¿Aranjuez para huir del calor? Como lo lees… Y es que ahí está el Tajo con su humedad y sus piraguas, también con un camping entre el Jardín del Príncipe y el río en el que por la noche no es que refresque, puede hacer incluso frío. Visto así resulta innegable que Aranjuez lo tiene todo: tiene historía y patrimonio, jardines históricos, museos deliciosos, palacios… y un río en el que ahogar el calor, refrescarse y divertirse a lo grande.

Camping de El Escorial | Imagen cortesía de Camping de El Escorial

Nuestra segunda opción va muy en línea con la primera y es que si Aranjuez es lugar de Patrimonio Nacional también lo es El Escorial, donde las temperaturas son menos imponentes que en el sur de la región y donde se puede disfrutar igualmente de un patrimonio imponente (nota: no puedes irte de El Escorial sin visitar la maravillosa Biblioteca del Monasterio…) y un camping de escándalo con sus refrescantes piscinas y opciones de entretenimiento y diversión para toda la familia.

Pantano de San Juan | Imagen de Nicolas Vigier en Wikipedia, licencia de dominio público

¿Más lugares madrileños en los que ahogar el calor? Los hay, los hay: el Pantano de San Juan con su playa de bandera azul (en el que no debes bañarte fuera de las zonas habilitadas para ello), las piscinas naturales de Las Presillas, en Rascafría y con vistas al Pico de Peñalara; el embalse de Pinilla, en el Valle del Lozoya, donde además de darte un refrescante chapuzón podrás practicar piragüismo; las piscinas naturales de Cercedilla, en el parque recreativo Las Berceas; el embalse de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya; y por supuesto el Aquopolis de Villanueva de la Cañada, un parque acuático de lo más divertido que por tener tiene incluso piscina de olas.