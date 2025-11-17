Palacio Nuevo de Stuttgart: ¿sabías que un presidente de Alemania nació en este castillo?

No es ningún secreto que cada vez son más las personas que deciden poner rumbo a Alemania para dejarse llevar por su encanto, sus construcciones y sus monumentos. Es más, optan por conocer otros rincones mucho más allá de ciudades como Berlín o Múnich. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en Stuttgart.

En esta ciudad podemos encontrar un sinfín de edificaciones y rincones de ensueño y que no dejan indiferente a nadie. Entre ellos, se encuentra el Palacio Nuevo. También conocido como Castillo Nuevo, se trata de una construcción que se erigió en el extremo sur de la mítica plaza de Schlossplatz, siendo considerada la plaza principal de la ciudad alemana de Stuttgart.

De estilo barroco tardío, este Palacio Nuevo se construyó en 1746. Desde entonces hasta 1797 y, desde 1805 y 1807, fue residencia real. A pesar de su importancia histórica, arquitectónica y cultural, lo cierto es que fue testigo de un instante verdaderamente terrible que tuvo lugar el pasado siglo. ¿A qué nos referimos, exactamente? Este Castillo Nuevo fue destruido prácticamente por completo como consecuencia de los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

Palacio Nuevo de Sttutgart | Imagen de Joachim Köhler, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Eso sí, entre los años 1958 y 1964, se procedió a su reconstrucción. Durante ese tiempo, a su vez, gran parte del interior de este Palacio Nuevo también fue restaurado, hasta tal punto que llegó a servir como sede del Parlamento del Estado de Baden-Wurtemberg. Es importante tener en cuenta que, en la actualidad, este Castillo Nuevo es utilizado por el Ministerio de Finanzas, pero también por el de Educación.

Es precisamente por este motivo por el que las visitas públicas externas únicamente están permitidas en ocasiones especiales. No podemos dejar de mencionar que la plaza en la que está situada el Palacio Nuevo de Stuttgart (Schlossplatz) es adyacente a otras dos plazas que son tremendamente populares en esta ciudad alemana. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la Schillerplatz (al suroeste) y la Karlsplatz (al sur).

Entre los numerosos datos curiosos que esconde este Castillo, hay que destacar que Richard von Weizsäcker, el que fuese presidente federal alemán, nació en esta construcción el 15 de abril de 1920. Así pues, el paso del tiempo ha hecho posible que estemos ante una de las edificaciones más sorprendentes que podemos encontrar no solamente en Stuttgart, sino también en Alemania. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo hasta esta zona, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el lugar en el que se erigió este Castillo Nuevo. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Es sencillamente impresionante!