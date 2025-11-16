10 playas famosas en las que en diciembre es verano

¿Eres de los que aun bien no siente el frío del invierno sueña con las playas del verano? Entonces esta noticia te interesa porque vamos a dar una suerte de vuelta mundo recorriendo 10 playas, o zonas playeras, de fama mundial en las que en diciembre es verano para que, si lo que quieres es huir del invierno y sus nieves como de la peste para zambullirte en los mares del sur o de donde quiera que sea verano, tengas claro dónde dirigirte.

Copacabana en Río de Janeiro (Brasil)

Copacabana | Pixabay

La de Copacabana es una de las playas más famosas del mundo, se trata de un arenal de unos 4 kilómetros de largo y arena blanca en forma de media luna con un paseo marítimo de lo más concurrido que fue diseñado por el arquitecto brasileño Roberto Burle Marx. Un dato la mar de interesante: la fiesta de fin de año que se celebra en esta playa es tan famosa como el propio Carnaval de Río, millones de personas vestidas de blanco disfrutan de un show de escándalo con música en directo y fuegos artificiales sobre el mar.

Ipanema en Rio de Janeiro (Brasil)

Ipanema | Pixabay

Seguimos en Río de Janeiro porque es imposible quedarse solo con la playa de Copacabana, por muy espectacular que sea, y olvidar la de Ipanema, que está además justo al lado; es más pequeña (y aún así alcanza los 2 kilómetros y medio de largo) y desde ella se disfruta de vistas espectaculares del Morro Dois Irmaos (uno de los paisajes más fotografiados de Río particularmente al atardecer).

Viña del Mar en Chile

Viña del Mar | Pixabay

Durante los meses de diciembre y enero Viña del Mar vive su verano y temporada alta, es una zona muy concurrida de Chile en esta época del año y es tan famosa por su arenal como por su animada vida nocturna. Es verdad que compite en fama con Valparaíso (ambas en la misma región) pero Viña del Mar es más moderna y elegante además de ser popularmente conocida como La Ciudad Jardín por su extensas zonas verdes y florales. ¿Playas destacadas en Viña del Mar? Recaña, Acapulco, Caleta Abarca… Además Viña del Mar es también muy famosa por su festival aunque este no se celebra nada más empezar el verano sino en febrero.

Punta del Este en Uruguay

Punta del Este | Pixabay

Punta del Este es uno de los destinos más exclusivos de Sudamérica, particularmente en diciembre porque entonces cuando arranca su temporada alta (su largo y cálido verano…). Punta del este es lujo, vida nocturna, playas grandes y bonitas como La Barra, Mansa o José Ignacio y es también famosa por una estatua, La Mano (Los Dedos) del artista chileno Mario Irarrázabal. De diciembre a febrero es un destino de escándalo para quienes buscan vivir en verano.

Mar del Plata en Argentina

Mar del Plata | Pixabay

Mar del Plata es una ciudad balneario, además de playa, y en diciembre no solo llega el buen tiempo sino también los festivales y los visitantes. Está en la provincia de Buenos Aires y aquí tampoco te faltarán playas para disfrutar del verano: Bristol, Varese, Punta Mogotes, Waikiki, Faro… Eso sí, no esperes encontrar aquí aguas cálidas, el mar, como sucede el Atlántico Sur, es frío (no así los días, pues se llega con facilidad a los 30 ºC).

Camps Bay en Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Camps Bay | Pixabay

Ciudad del Cabo es un destino ideal para quienes buscan buen tiempo esta playa en particular, Camps Bay, es perfecta por su paisaje pues tiene montañas al fondo (los Doce Apóstoles), es de hecho una de las playas más espectaculares y elegantes de la zona. Camps Bay es una playa chic y cosmopolita, muy visitada por los turistas extranjeros en general y en particular los de alto poder adquisitivo… La arena es muy blanca y muy fina (ideal, ciertamente) pero el agua está muy pero que muy fría.

Bondi Beach en Sidney (Australia)

Bondi Beach | Pixabay

A esta playa le precede su fama, es muy popular tanto entre los amantes del surf como entre todos los visitantes que llegan a Sidney en diciembre, pleno verano australiano. No es una playa muy larga, apenas 1 kilómetro, pero es una de las playas urbanas más y mejor valoradas del mundo por su ambiente relajado y deportivo, por su arena blanca y fina, por su oleaje (perfecto para el surf) y también por su paseo, un paseo (Bondi to Coogee Coastal Walk) de 6 kilómetros de largo con vistas espectaculares y acantilados, playas y calas su paso.

Whitehaven Beach en las Islas Whitsunday en Queensland (Australia)

Whitehaven Beach | Pixabay

Esta es una de las playas más espectaculares del mundo y por eso es también de las más fotografiadas, como para perdértela si viajas a Australia en diciembre y verano… Arena blanca y tan fina que parece talco, aguas turquesas y cristalinas, solo accesible por barco, hidroavión o helicóptero y muy cercana a la Gran Barrera de Coral¿se te ocurre algún lugar del mundo más paradisíaco que este? Si eres un amante del verano y sus cosas seguro que no… (a nosotros tampoco).

Matira Beach en Bora Bora (Polinesia Francesa)

Matira Beach | Pixabay

La playa de Matira Beach, ubicada en una isla cuyo nombre nos suena a paraíso tropical (Bora Bora) pasa por ser una de las mejores del mundo; eso sí, para disfrutar de ella tendrás que volar hasta la Polinesia Francesa y surcar los mares del Sur pero, si lo hizo Stevenson (el autor de la Isla del Tesoro entre otros clásicos inolvidables) ¿por qué tú no?. La arena de esta playa es blanca, fina y suave, sus aguas son tranquilas, cristalinas y poco profundas lo que hace que, incluso en temporada alta, las aglomeraciones no resulten agobiantes.

Natadola Beach en las Islas Fiyi

Natadola Beach | Imagen de Chirs Hoare en Flickr, licencia: CC BY 2.0

Esta pasa por ser una de las playas más bonitas de todo el Pacífico Sur así que no es en absoluto mala idea ponértela como destino en su verano y nuestro mes de diciembre. Está en Viti Levu, la isla principal de las Fiyi y muy cerca de los principales resorts turísticos de la zona; es una de las playas más largas de Fiyi por lo que la comodidad está asegurada; como sucede con Matira Beach, tanto su arena como su mar son puro placer (blanca y fina su arena y tranquilo y cálido su mar). Aquí no solo podrás nadar y practicar snorkel sino también disfrutar de rutas en kayak o paddelboard en aguas tranquilas.