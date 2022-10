Lo que no te puedes perder en Munich tras la resaca del Oktoberfest

Hace apenas unos días que la Oktoberfest 2022 echaba el cierre después de dos semanas de fiesta, cerveza, fiesta y más cerveza... claro que Munich es mucho más que la más emblemática de sus fiestas y hoy, cuando la ciudad está todavía de resaca cervecera, queremos recordar algunos de los lugares que no debes perderte en tu próximo viaje a Munich (tanto si coincide con la Oktoberfest como si no lo hace...), una ciudad cosmopolita y moderna cuyo nombre no solo está ligado a la cerveza sino también al fútbol, a la industria de la automoción y al arte.

Marienplatz | Pixabay

¿Qué no puedes perderte en Munich? Lo primero que no debes perderte de Munich es... Munich, concretamente el Munich Antiguo donde podrás maravillarte ante una de las plazas más bonitas del mundo, Marienplatz, donde encontrarás el nuevo y el viejo ayuntamiento y el famoso carillón que conmemora el fin de la peste allá por el año 1517; y, ya puestos a pasearte por Munich, toma nota de las calles de tiendas más famosas de la ciudad: Ludwigstrabe y Maximilanstrabe ¿te resultan muy caras? Date una vuelta po rlos barrios de Glockenbachviertel y Gärtnerplatz (son más baratos y no menos divertidos).

Jardín Inglés. Múnich | Pixabay

¿Más visitas imperdibles de Munich? El Jardín Inglés, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, es de acceso gratuito y nos ofrece 78 kilómetros de caminos para pasear salpicados por edificios tan curiosos (y tan curioso encontrarlos en Alemania) como una casa de té japonesa o un templo de estilo griego; eso por no hablar del Eisbach, un gran canal artificial que tiene incluso una zona de olas para practicar surf. Y sí, en este Jardín Inglés hay un par de cervecerías (la de la Torre China y el Seehaus) al aire libre al más puro estilo alemán que tienen fama, además de ser las más bonitas de Múnich.

Museo BMW | Pixabay

¿Y en cuanto a los museos? Será difícil que quieras perdértelos: el Deutsches Museum, por ejemplo, es el mayor museo técnico y científico del mundo, la ciudad cuenta también con importantes pinacotecas como la Alte and Neuw PInakothek, la Pinakothek der Moderne y el Lenbachhaus entre otros museos. ¿Otros museos? Si eres un amante de los coches y/o del fútbol seguro que hay dos museos que tienes en tu lista para no pedértelos: el Museo BMW y el Allianz Arena del FC Bayern.

