Estas son las ciudades más visitadas de Alemania y por qué

Que una de esas ciudades sea Berlín seguro que no te sorprende, las capitales europeas no son solo las ciudades más visitadas de sus respectivos países sino de las ciudades más visitadas de Europa pero ¿y además de Berlín? También Múnich, aunque a poco que te guste la cerveza seguro que no necesitas que te demos una de las razones que hace esta ciudad tan atractiva… Que Colonia y Dresde, además de Frankfurt, formen parte de esta lista seguro que tampoco te sorprende pero ¿conoces Heidelberg? Porque también está en la lista ¿y sabes por qué Stuttgart atrae a tantos turistas? Vamos con los detalles:

Berlín

Puerta de Brandeburgo, Berlín | Pixabay

La puerta de Brandeburgo, lo que se conserva del Muro de Berlín con el Checkpoint Charlie y el Memorial del Holocausto son tres de los lugares que más turistas atraen no de Berlín sino de Alemania entera, pero hay otros entre los que cabe destacar la espectacular Isla de los Museos y el Museo de Pérgamo, eso además de la vibrante vida nocturna de la capital alemana.

Múnich

Munich, Alemania | Pixabay

Hablar de Munich es hablar del Oktoberfest aunque, ciertamente, los atractivos de la ciudad van más allá de su emblemática fiesta de la cerveza e incluyen también la Marienplatz, la Catedral de Nuestra Señora y el Palacio Nymphenburg además del Museo de Arte Moderno de la ciudad y el Museo Deutsches que es uno de los museos de tecnología más grandes del mundo.

Hamburgo

Hamburgo, Alemania | Pixabay

Es una importante ciudad portuaria (su puerto es uno de los más grandes y con más tráfico marítimo de Europa) que guarda, además, un barrio que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Barrio de Speicherstadt. Como Berlín, Hamburgo es también famosa por su vida nocturna y cultural, es una ciudad con gran cantidad de bares, teatros y salas de conciertos.

Colonia

Colonia | Pixabay

Visitar Colonia merece la pena aunque solo sea por tener la oportunidad de maravillarte ante su imponente Catedral, que no solo es una de las más bonitas del mundo sino que también guarda los restos de los Reyes Magos. Además el río Rin atraviesa la ciudad y su ribera ofrece bellos y pintorescos paseos y, por si todo esto no es suficiente, Colonia es una ciudad popular por ser un centro cultural con una interesante oferta de museos, teatros y galerías de arte.

Frankfurt

Frankfurt | Pixabay

Es el centro financiero de Alemania, una ciudad moderna y sede del Banco Central Europeo en la que confluyen los rascacielos más vanguardistas con la arquitectura medieval. Su casco histórico es encantador y nos ofrece dos visitas imperdibles (entre otras…): la Plaza Römer y el Museo Städel. Además pasa por ser una de las ciudades alemanas con mejor oferta gastronómica.

Dresde

Dresde | Pixabay

Es la Florencia del Elba, famosa por su arquitectura barroca y por la reconstrucción de la que fue objeto después del desastre que supuso para su conservación la II Guerra Mundial. ¿Visitas imperdibles de la ciudad? El Palacio Zwinger, la Iglesia de Nuestra Señora, el Museo de la Ciudad de Dresde y la Galería de los Maestros Antiguos. Además el río Elba nos ofrece un entorno natural perfecto para disfrutar de paseos al aire libre en la época más cálida del año.

Nuremberg

Nuremberg | Pixabay

Aunque al pensar en Nuremberg pensemos casi automáticamente en los juicios de la II Guerra Mundial, lo cierto es que esta ciudad tiene un casco antiguo muy bien conservado y es famosa también por sus mercados de Navidad y por su artesanía del juguete. Entre sus lugares más emblemáticos está, sin duda, su castillo medieval que ofrece, además, unas vistas panorámicas de la ciudad que son todo un espectáculo.

Heidelberg

Heidelberg | Imagen de Miholz, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

No es una gran ciudad pero si una ciudad con mucho encanto y mucha historia, es además tan famosa por su universidad, que es una de las más antiguas de Europa (fundada en 1386), como por su castillo medieval, que pasa por ser uno de los más visitados de Alemania. Su casco antiguo es muy pintoresco por sus calles estrellas y edificios históricos, pasearlo es un auténtico placer.

Stuttgart

Stuttgart | Pixabay

Si eres un amante de los coches ya sabrás que Stuttgart es la cuna de Mercedes Benz y también de Porsche, sus respectivos museos son razón suficiente para acercarse a esta ciudad. ¿Otras visitas interesantes además de las ligadas a la historia del automóvil? El Parque Rosenstein y las colinas de Stuttgart con sus viñedos. Además te encantará saber que la ciudad es famosa por su intensa vida cultural (teatros, galerías de arte, salas de conciertos…).

Düsseldorf

Düsseldorf | Pixabay

Es la capital del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, su aeropuerto es el tercero más importante de Alemania, detrás de los de Francfurt y Munich y es famosa por sus carnavales (son de los más populares del país junto a los de Colonia y Maguncia). Además en Düsseldorf es la capital de la moda en Alemania, celebra su propia Fashion Week y cuenta con una de las calles comerciales más exclusivas de todo el país: la Königsallee.