Gotokuji, el templo budista que está repleto de Maneki-nekos (gato de la suerte)

Nos trasladamos hasta Tokio para descubrir uno de los lugares con más encanto de todo Japón. El templo Gotokuji fue fundado en 1480, aproximadamente, y era originariamente un pequeño templo budista de la escuela Rinzai (una rama del budismo zen). Sin embargo, poco a poco y con el paso del tiempo, terminó consagrándose como un lugar de culto activo y tranquilo, rodeado de árboles, pagodas y esculturas. Pero ¿qué es lo que hace singular este lugar? Las más de 10.000 figuras de maneki-neko que se encuentran en el recinto y que representan un deseo cumplido.

Para el que no lo sepa, los maneki-neko es el icónico gato de la suerte, también conocido como gato de la fortuna, que levanta una patita. Una popular escultura japonesa que es conocida por traer la buena fortuna a la persona que lo posee. Un emblema de la cultura asiática que es reconocido en todo el mundo. Asimismo, se suele colocar en las entradas de negocios y hogares para atraer clientes y ahuyentar los malos espíritus.

La leyenda del gato de los maneki-neko

Maneki-nekos (gato de la suerte) | Pixabay

Dice la historia que, hace muchos años, un señor feudal se estaba refugiando de una tormenta en el templo de Gotokuji. Fue entonces cuando, al mirar a lo lejos, vio a un gato saludándole con una patita. Un tierno gesto que le llevó a acercarse a él. Pero, lo que jamás se imaginó fue que, segundos después, el árbol en el que se estaba resguardando de la lluvia fue derrumbado por un rayo. Por lo tanto, se dice que el gato le salvó la vida.

Agradecido, el señor feudal donó tierras y dinero al templo, ayudándolo a prosperar. Desde entonces, el templo recibió el nombre de Gotokuji, en honor al nombre póstumo de Naotaka, y el gato se convirtió en símbolo de buena suerte, fortuna y protección.

¿Se puede acceder al templo?

Gotokuji | Imagen de Akonnchiroll, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Actualmente, acudir al templo de Gotokuji es posible. El lugar se encuentra ubicado en el distrito de Setagaya, al oeste de Tokio. Los visitantes tienen por tradición acudir hasta el templo para, entre otras cosas, comprar un maneki-neko. De esta manera, piden un deseo y, en el caso de que se cumpla, tienen que cumplir la promesa de volver a Japón para devolver el gato al templo.

La entrada al lugar es gratuita y se puede llegar en tren, el cual si presenta un coste. La dirección va desde la estación de Shinjuku hasta la estación de Gotokuji. Por otro lado, en el caso de querer comprar un gato de la suerte en la tienda, el precio de la figura ronda los ¥300. Asimismo, el lugar se abre de lunes a domingo, de 06:00 a 17:00 horas.