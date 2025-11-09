Nueva York, La Habana y Reikiavik: 3 destinos que merece la pena visitar en noviembre y por qué

Hacia finales de este mes Europa viste sus mejores galas, enciende sus luces de Navidad, abre sus mercadillos, ofrece sus mejores artesanías para decorar los árboles navideños y ampliar los belenes, también los dulces típicos de esta época y el clásico vino especiado y caliente que tan bien sienta cuando el frío es helador como suele serlo en el centro y el norte de Europa en esta época del año, ahora bien, eso será muy a final de mes ¿y antes? Antes de recomendamos tres destinos especialmente interesantes para visitarlos en noviembre: Nueva York, La Habana y Reikiavik.

Nueva York en otoño y Acción de Gracias

Santa Claus en el desfile de Acción de Gracias de Nueva York | Imagen de tweber1, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Viajar en Nueva York en noviembre es de lo más vistoso porque nos permite disfrutar de una de las fiestas americanas más importantes del año: Acción de Gracias. Además, justo al día siguiente, llega el Black Friday y los descuentos en las tiendas y mercados neoyorquinos son de escándalo aunque eso es muy a final de noviembre (el cuarto jueves del mes), antes de esos días grandes la ciudad luce sus mejores colores de otoño y, lo mejor, todavía no ha llegado la marabunta de visitantes que aterrizará en su aeropuerto desde finales de noviembre y durante prácticamente todo el mes de diciembre (ni los precios son tan altos como lo serán entonces).

La Habana, sus visitantes ilustres y el fin de la temporada de huracanes

Capitolio, La Habana | Pixabay

Con el fin de la temporada de huracanes el Caribe se dispone a ofrecernos de nuevo sus playas gracias a la calidez de su clima; la ventaja de elegir La Habana es que puedes descubrir una ciudad histórica en la que se conservan las huellas de la época colonial en La Habana Vieja y la Catedral, de la época americana de la isla en su imponente Capitolio y también el recuerdo de gentes ilustres que pasaron por aquí y se enamoraron de esta ciudad y esta isla como el escritor Ernest Hemingway. Todo ello sabiendo, además, que tienes la playa a tiro de piedra y que cualquier excursión en esta época del año está tan libre de huracanes como de masificación turística.

Reikiavik y las auroras boreales

Típicas casas islandesas en el centro de Reikiavik | Imagen de Bjørn Giesenbauer, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Islandia es un destino de escándalo en cualquier época del año pero es que noviembre, aunque la nieve comienza a cerrar algunas rutas, es tiempo y temporada de auroras boreales; elegimos la capital, Reikiavik, precisamente porque el invierno islandés es helador y en una ciudad tenemos el confort asegurado, además no hay que alejarse mucho de la ciudad para poder disfrutar de la espectacularidad de las auroras boreales en las largas noches islandesas de este mes.