Mercado de Nuestra Señora de África, considerado como uno de los mejores del mundo

Viajamos a las Islas Canarias, concretamente hasta Santa Cruz de Tenerife, donde nos topamos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Mercado de Nuestra Señora de África. Popularmente es conocido como La Recova, es de estilo arquitectónico neocolonial y se inauguró a principios de 1944.

Mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, a través de su historia

Mercado de Nuestra Señora de África, Santa Cruz de Tenerife | Imagen de Diego Delso, delso.photo, Licencia CC BY-SA, via wikimedia commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que La Recova fue mandada construir por el General Ricardo Serrador Santés, capitán general de Canarias y jefe de la jefatura del Mando Económico. Para llevar a cabo este impresionante proyecto, se decidió contratar al reconocido arquitecto José Enrique Marrero Regalado. Entre otras cuestiones, se tenía como objetivo tratar de dar una nueva imagen a la ciudad.

Paralelo a este proyecto, el arquitecto José Blasco Robles se encargó de construir el Puente Serrador, que lleva ese nombre en honor a Ricardo Serrador Santés y que cruza el barranco de Santos. Por lo tanto, el puente conecta el Mercado de Nuestra Señora de África con la Calle Castillo. No fue hasta principios de enero de 1944 cuando se inauguró este Mercado en un acto en el que el capitán general Francisco García-Escámez cortó la simbólica cinta. Además, también se inauguró el puente y hasta el obispo de la diócesis dio su bendición.

Mercado de Nuestra Señora de África, a través de sus características

Mercado de Nuestra Señora de África, Santa Cruz de Tenerife | Imagen de Diego Delso, delso.photo, Licencia CC BY-SA, via wikimedia commons

El diseño de este mercado presenta un aire colonial neoclásico, con un sentido arquitectónico y urbanístico bastante moderno. Cuenta con tres impresionantes patios de grandes proporciones, siendo uno central que se asemeja a una plaza de estilo español clásico junto a dos laterales (patio naciente y patio poniente) y una planta baja. Es importante tener en cuenta que tanto el patio central como la torre de estilo mudéjar forman parte de los principales recursos proyectuales de este mercado.

Cabe destacar que esta construcción recibe el nombre de la Virgen de África por la Patrona de Ceuta, cuya talla encontramos en el interior de este mercado. Está situada en la entrada del Mercado y, justo enfrente, hay otra imagen de la Virgen de la Candelaria, Patrona de Canarias. Es importante tener en cuenta que, curiosamente, el arquitecto que diseñó este Mercado fue quien también erigió la Basílica de la Virgen de la Candelaria.

En 2019, The Guardian aseguró que el Mercado de Nuestra Señora de África era uno de los mejores del mundo, junto al de Fez (Marruecos), el de Pike Place de Seattle (Estados Unidos), el de College Street de Calcuta (India) o, incluso, el de Mahane Yehuda en Jerusalén, entre otros. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Santa Cruz de Tenerife, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta la zona en la que se encuentra el Mercado de Nuestra Señora de África. Estamos completamente convencidos de que no te dejará absolutamente indiferente, ni mucho menos. ¡Es sencillamente impresionante!