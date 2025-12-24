DESCÚBRELOS
Qué se come en Navidad en Europa: los platos más curiosos y tradicionales por país
La Navidad en Europa también se cuenta a través de sus platos típicos. Carpa, ganso asado, bacalao o postres con siglos de historia forman parte de las tradiciones navideñas de cada país. Un recorrido por las recetas más curiosas que se comen estas fiestas en el continente.
Recientemente te contábamos cuáles son los dulces navideños más populares según cada comunidad de España, pero... ¿sabes qué se come en Navidad en otros países de Europa?
A continuación te dejamos un listado con los platos más curiosos y tradicionales país por país, ¡no te lo pierdas!
Francia
- Les Treize Desserts (Los 13 postres): Tradición de la Provenza: frutas secas, turrones, dulces y frutos que simbolizan a Jesús y los 12 apóstoles.
- La Gros Souper: Cena solemne de Nochebuena previa a los postres.
- Foie gras: Muy habitual como entrante navideño.
- Pularda o pavo asado
- Bûche de Noel: Bizcocho en forma de tronco, símbolo del antiguo tronco navideño.
Italia
- Cena de Vigilia (Nochebuena): Basada en pescado y marisco (langostinos, anguila, pulpo, bacalao).
- Capón o jabalí (según región): Especialmente en el norte y centro del país.
- Panettone: Pan dulce con frutas confitadas.
- Pandoro: Alternativa al panettone, más esponjoso y sin frutas.
Portugal
- Bacalao con col, patatas y huevos: Plato central de la Consoada (cena de Nochebuena).
- Filhoses y azevias: Dulces fritos tradicionales navideños.
Alemania
- Weihnachtsgans (ganso asado): Servido con col lombarda y bolas de patata.
- Christstollen: Pan dulce con frutas secas y mazapán.
- Glühwein: Vino caliente especiado, típico de mercados navideños.
Reino Unido
- Pavo asado relleno: Plato principal del día de Navidad.
- Pigs in blankets: Salchichas envueltas en beicon, acompañamiento imprescindible.
- Christmas pudding: Postre denso de frutas secas
Polonia
- Carpa de Navidad: Plato central de Nochebuena, frita o en gelatina.
- Opłatki: Obleas que se comparten antes de la cena como símbolo de unión.
- Makówki: Pan con semillas de amapola, miel y frutos secos.
República Checa
- Carpa frita con ensalada de patata: Una tradición muy arraigada en Nochebuena.
Dinamarca
- Risalamande: Postre de arroz con almendra y salsa de cereza; quien encuentra la almendra gana un regalo.
Austria
- Vanillekipferl: Galletas de almendra en forma de media luna, típicas del Adviento y Navidad.
Bélgica
- Cougnou: Pan dulce con forma de Niño Jesús, también llamado "pan de Navidad".
Islandia
- Hangikjöt: Carne de cordero u oveja ahumada, servida caliente o fría con patatas y salsa.
