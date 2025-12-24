Qué se come en Navidad en Europa: los platos más curiosos y tradicionales por país

Recientemente te contábamos cuáles son los dulces navideños más populares según cada comunidad de España, pero... ¿sabes qué se come en Navidad en otros países de Europa?

Cena de pavo en Navidad | iStock

A continuación te dejamos un listado con los platos más curiosos y tradicionales país por país, ¡no te lo pierdas!

Francia

Les Treize Desserts (Los 13 postres) : Tradición de la Provenza: frutas secas, turrones, dulces y frutos que simbolizan a Jesús y los 12 apóstoles.

: Tradición de la Provenza: frutas secas, turrones, dulces y frutos que simbolizan a Jesús y los 12 apóstoles. La Gros Souper: Cena solemne de Nochebuena previa a los postres.

Cena solemne de Nochebuena previa a los postres. Foie gras: Muy habitual como entrante navideño.

Muy habitual como entrante navideño. Pularda o pavo asado

Bûche de Noel: Bizcocho en forma de tronco, símbolo del antiguo tronco navideño.

Italia

Cena de Vigilia (Nochebuena): Basada en pescado y marisco (langostinos, anguila, pulpo, bacalao).

(Nochebuena): Basada en pescado y marisco (langostinos, anguila, pulpo, bacalao). Capón o jabalí (según región): Especialmente en el norte y centro del país.

(según región): Especialmente en el norte y centro del país. Panettone: Pan dulce con frutas confitadas.

Pan dulce con frutas confitadas. Pandoro: Alternativa al panettone, más esponjoso y sin frutas.

Portugal

Bacalao con col, patatas y huevos : Plato central de la Consoada (cena de Nochebuena).

: Plato central de la Consoada (cena de Nochebuena). Filhoses y azevias: Dulces fritos tradicionales navideños.

Alemania

Weihnachtsgans (ganso asado): Servido con col lombarda y bolas de patata.

Servido con col lombarda y bolas de patata. Christstollen: Pan dulce con frutas secas y mazapán.

Pan dulce con frutas secas y mazapán. Glühwein: Vino caliente especiado, típico de mercados navideños.

Reino Unido

Pavo asado relleno: Plato principal del día de Navidad.

Plato principal del día de Navidad. Pigs in blankets: Salchichas envueltas en beicon, acompañamiento imprescindible.

Salchichas envueltas en beicon, acompañamiento imprescindible. Christmas pudding: Postre denso de frutas secas

Polonia

Carpa de Navidad: Plato central de Nochebuena, frita o en gelatina.

Plato central de Nochebuena, frita o en gelatina. Opłatki: Obleas que se comparten antes de la cena como símbolo de unión.

Obleas que se comparten antes de la cena como símbolo de unión. Makówki: Pan con semillas de amapola, miel y frutos secos.

República Checa

Carpa frita con ensalada de patata: Una tradición muy arraigada en Nochebuena.

Dinamarca

Risalamande: Postre de arroz con almendra y salsa de cereza; quien encuentra la almendra gana un regalo.

Austria

Vanillekipferl: Galletas de almendra en forma de media luna, típicas del Adviento y Navidad.

Bélgica

Cougnou: Pan dulce con forma de Niño Jesús, también llamado "pan de Navidad".

Islandia