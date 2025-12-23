Los mejores destinos para viajar en 2026 según National Geographic

Cada mes la revista National Geographic escoge algunos destinos para visitar, como es el caso de Santillana del Mar, pero también nos hace una recomendación de lugares alrededor del mundo. Ahora han creado una lista de los 25 mejores destinos para viajar en 2026 y nosotros te contamos cuáles son los 10 primeros.

Corea del Sur

El Sendero Dongseo es una ruta de 850 km que conecta la costa oriental con la occidental, inspirada en el Camino de Santiago. Dividida en 55 tramos de 13 a 19 km, permite explorar la naturaleza, cultura y hospitalidad local, con moteles económicos, posadas tradicionales y minbakjip en los pueblos. Más allá de los paisajes y el marisco fresco en Uljin o la isla de Anmyeondo, los caminantes pueden descubrir templos históricos escondidos en bosques y festivales locales de temporada, que enriquecen la experiencia cultural del camino.

Parque Nacional de Akagera, Ruanda

Akagera ofrece safaris para observar los Big Five y más de 500 especies de aves, con paisajes de bosques, sabanas y ríos. Tras su recuperación ecológica, el parque cuenta con lodges renovados y exclusivos. Además, los visitantes pueden participar en programas de conservación activos, como seguimiento de rinocerontes y proyectos de reforestación, una experiencia educativa que complementa la aventura de la fauna salvaje.

Manila, Filipinas

Manila es un paraíso gastronómico y cultural donde convergen influencias españolas, chinas y malayas. Los mercados nocturnos y los restaurantes de alta cocina ofrecen delicias como halo-halo, lumpia y banquetes kamayan. Además de su oferta culinaria, los viajeros pueden explorar calles con arte callejero vibrante y museos contemporáneos, así como festivales culturales locales que muestran danzas tradicionales y música en vivo.

Guimarães, Portugal

Capital Verde Europea 2026, Guimarães combina patrimonio medieval y modernidad, con murallas, castillo y palacio ducal. La ciudad ofrece una rica gastronomía y un núcleo histórico cuidado. Además, los visitantes pueden disfrutar de rutas en bicicleta entre colinas y viñedos locales, talleres de cerámica y mercados artesanales que muestran la vida cotidiana portuguesa.

Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro revive su vida cultural con la reconstrucción del Museo Nacional y eventos masivos como el concierto Todo Mundo no Rio. El Copacabana Palace se renueva con suites de lujo y spa. Además, la ciudad permite excursiones a barrios históricos como Santa Teresa y favela tours responsables, que muestran arte urbano, talleres de samba y gastronomía local auténtica.

Dolomitas, Italia

Escenario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, las Dolomitas ofrecen pistas de esquí y paisajes montañosos inolvidables. Además del deporte, los visitantes pueden disfrutar de senderismo en verano, ciclismo de montaña y visitas a pequeñas aldeas con arquitectura típica alpina, combinando aventura, cultura y gastronomía de kilómetro cero.

Hull, Yorkshire, Inglaterra

Hull se transforma con un proyecto de patrimonio marítimo de 45 millones de euros, destacando museos, barcos históricos y rutas culturales. Además de su historia naval, los visitantes pueden participar en talleres de scrimshaw, festivales de música en el muelle y rutas de cerveza artesanal, descubriendo la vibrante vida contemporánea de la ciudad.

País Vasco, España

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 podrá contemplarse desde Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Además de la Semana Grande, los parques y el Casco Viejo, los viajeros pueden disfrutar de rutas de surf en Zarautz, bodegas de txakoli y experiencias de cocina vasca con chefs locales, combinando naturaleza, gastronomía y cultura.

Pekín, China

Pekín combina historia y modernidad, con el Eje Central incorporado al Patrimonio Mundial de la Unesco y visitas nocturnas a la Gran Muralla. Además, los turistas pueden descubrir mercados de antigüedades, talleres de caligrafía y espectáculos de ópera china, enriqueciendo la visita con experiencias culturales auténticas.

Costa del mar Negro, Turquía

La costa del mar Negro combina playas, nieve y gastronomía en un entorno menos concurrido. Además de surf, esquí y rutas por castillos y monasterios, los visitantes pueden explorar pueblos pesqueros tradicionales, talleres de té y festivales de música folclórica, disfrutando de la cultura local junto al mar y las montañas.

Otros destinos destacados incluyen Dominica, Costa Chica en Oaxaca, Fiji, Jiva, Uzbekistán, Maui en Hawái, Badlands de Dakota del Norte, Oulu en Finlandia, Pittsburgh en Pensilvania, Quebec en Canadá, Rabat en Marruecos, Ruta 66 en EE. UU., Oklahoma, Medellín en Colombia, Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta en Australia, Vancouver en Canadá y la Prefectura de Yamagata en Japón, cada uno con experiencias únicas de naturaleza, cultura y aventura que complementan los clásicos de National Geographic.