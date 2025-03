Estos son los lugares más emblemáticos de La Habana Vieja

Empezamos nuestro paseo por La Habana Vieja, en la capital de Cuba, recorriendo sus cuatro plazas y terminamos en El Malecón y en la fortaleza más antigua de América ¿y entre medias? Entre medias disfrutamos de un mojito o un daiquiri como si fuésemos Hemingway, recorremos la calle Obispo y visitamos el edificio más americano de la ciudad, el Capitolio.

La Catedral y su plaza, la más bonita

Plaza de la Catedral | By Gorupdebesanez - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30578088

Es, probablemente, la plaza más bonita de la ciudad y esto es así en gran medida porque es ahí donde está la Catedral de La Habana, famosa por su arquitectura barroca cubana; además la Catedral no es el único edificio notable de esta plaza, hay otros que llamarán tu atención como el Palacio del Marqués de Aguas Claras, de estilo colonial, el Palacio del Marqués de Arcos o el de los Condes de Casa Bayona, que alberga un Museo de Arte Sacro. Esta plaza es además famosa porque es de las más fotogénicas de la ciudad y porque en ella suelen trabajar artistas callejeros.

Plaza de San Francisco y la Fuente de los Leones

Plaza de San Francisco | By Mosbo6 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109059455

Está ubicada cerca del puerto y es una plaza elegante y de ambiente colonial, se construyó en el S.XVI y debe su nombre a su edificio más emblemático, el Convento de San Francisco de Asís, un edificio barroco del S.XVIII que es hoy un museo y sala de conciertos. Además te gustará fijarte en otros detalles de esta plaza, la bonita Fuente de los Leones hecha en mármol de Carrara y la estatua de El Caballero de París.

Plaza de Armas, la más antigua

Plaza de Armas | De Detroit Publishing Company - Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University ([1])., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8127966

Es la mas antigua de la ciudad y está rodeada de edificios históricos entre los que destaca el Palacio de los Capitanes Generales, un edificio que sin duda visitarás porque alberga el Museo de la Ciudad. Además en esta plaza es donde podrás perderte entre libros porque aquí se instalan librerías de segunda mano al aire libre en cuyos stands podrás encontrar ejemplares raros en particular de la literatura cubana.

Plaza Vieja, la más bohemia

Plaza Vieja | Pixabay

Esta plaza es también muy atractiva por los edificios que la rodean, son edificios coloniales restaurados que llaman la atención por sus colores, además en sus bajos hay cafés y galerías de arte así que el ambiente es siempre muy animado. En esta plaza podrás visitar una auténtica cámara oscura y un museo de lo más curioso, el Museo del Naipes que exhibe una colección de bajaras antiguas de diferentes partes del mundo.

Parque Central, lugar de encuentro

Parque Central | Pixabay

Este parque está entre La Habana Vieja y Centro Habana, es un punto de encuentro habitual tanto de los habaneros como de los turistas que empiezan aquí su recorrido por La Habana Vieja y es que en sus alrededores hay edificios tan emblemáticos como el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, sede del Ballet Nacional de Cuba, el Hotel Inglaterra, que es el más antiguo de la ciudad y el Capitolio.

El Capitolio, uno como el de Washington

Capitolio | Pixabay

Este edificio es todo un icono de la ciudad, su imagen es muy representativa y conocida en el mundo entero entre otras razones porque se inspira en el Capitolio de Washington. Fue sede del Congreso de la República de Cuba hasta la Revolución en 1959 y, desde que se terminó su proceso de restauración en 2018, es sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Una curiosidad: el kilómetro cero de las carreteras de Cuba está situado dentro del Capitolio y marcado con la réplica de un diamante de 25 quilates.

Calle Obispo

Calle Obispo | De Paul Mannix - Calle Obispo with the Hotel Ambos Mundos (Hemingway's haunt), Havana, CubaUploaded by Paul Mannix, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8979523

Es una calle de edificios coloniales, como prácticamente toda La Habana Vieja, particularmente famosa por sus tiendas y sus bares y restaurantes; como la Plaza Vieja, es un rincón animado y muy visitado por los turistas. Aquí está el Hotel Ambos Mundos por el que pasaron intelectuales y artistas que visitaban la ciudad, entre ellos destaca Ernest Hemingway, un enamorado de la ciudad. Esta calle termina en la Plaza de Armas y está muy cerca del Floridita (del que hablaremos a continuación aunque solo sea por la famosa frase del propio Hemingway: ‘Mi mojito en la Bodeguita y mi daiquiri en el Floridita’).

Bodeguita del Medio, el mejor mojjito

La Bodeguita del Medio | Pixabay

La Bodeguita del Medio, ubicada muy cerca de la Plaza de la Catedral, es famosa por sus mojitos, no puedes visitar La Habana y no catar al menos uno como tantas veces lo hizo Hemingway cuando vivía en la ciudad. Y no solo Hemingway, también Pablo Neruda o Gabriel García Márquez.

Floridita, el mejor daiquiri

Estatua de Hemingway en El Floridita | Pixabay

Si la Bodeguita del Medio es famosa por sus mojitos (y por tener a Hemingway como cliente), el Floridita lo es por sus daiquiris (de los que también gozó notablemente el bueno de Hemingway, tanto es así que el Floridita era uno de los bares favoritos de Hemingway en el mundo y este escritor de bares sabía un rato largo…).

El Malecón y el Castillo de la Real Fuerza, la fortaleza más antigua de América

Castillo de la Real Fuerza | De Alex van Poppelen de Wikipedia en inglés, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5812132

El Malecón no está estrictamente dentro de La Habana Vieja pero no puedes recorrer la ciudad y no pasearlo porque es uno de los lugares más famosos de la ciudad e incluso del país; además junto a él, cerca también de la Plaza de Armas, está el Castillo de la Real Fuerza, un edificio que sin duda querrás visitar porque, además de que se trata de la fortaleza más antigua de América, alberga el Museo de la Navegación.