La celebración de 'Las Bodas de Isabel de Segura' de Teruel, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

La celebración de 'Las Bodas de Isabel de Segura', en la ciudad de Teruel, ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, una vez que la solicitud presentada por el Ayuntamiento de este municipio cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.

Esta recreación histórico-legendaria conmemora la trágica historia de los Amantes de Teruel y cumplirá 30 ediciones el próximo año 2026. Se trata de una historia de amor del siglo XIII profundamente enraizada en la identidad cultural local, que consigue que ciudadanos y visitantes vivan la ciudad inmersa en un ambiente plenamente medieval, festivo y cultural.

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado de este reconocimiento que la celebración de "Las Bodas de Isabel de Segura" "forma parte de la herencia cultural de esta ciudad, por su antigüedad y continuidad en el tiempo, y especialmente por su arraigo entre los turolenses y turolensas, que participan activamente en la misma y le otorgan un mayor atractivo turístico".

En febrero de 1997 nació la primera edición de esta fiesta, y el número de participantes y visitantes creció rápidamente con cada edición. El diseño original se fue enriqueciendo, eran casi 80 grupos organizados con personalidad "medieval", que en la actualidad ya son más de 150. En 2005 nacieron las asociaciones culturales que más adelante formarían la Federación de Grupos de las Bodas.

El Ayuntamiento de Teruel creó en 2006 una Fundación que organizara la fiesta de "Las Bodas de Isabel de Segura" con la participación de Caja Rural de Teruel, Confederación Empresarial de Teruel. Más adelante se integró como miembro del patronato la Federación de Grupos y, en 2015, el Gobierno de Aragón.

En el año 2009 el Ayuntamiento de Teruel aprobó un calendario oficial para el evento, que coincide desde entonces con el fin de semana correspondiente al tercer viernes del mes de febrero. Con la declaración de 'Las Bodas de Isabel de Segura' ya son 88 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la comunidad de Aragón, se trata de la cuarta fiesta con esta distinción.