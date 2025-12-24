laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Viajestic

Curioso

¿Qué estás buscando?

TE LO CONTAMOS

Los dulces de Navidad más populares según cada comunidad autónoma de España

¿Sabes cuáles son los dulces navideños más famosos según cada comunidad autónoma de España? A continuación te dejamos una lista con algunos de ellos.

Turrones, mantecados y polvorones

Foto de iStock

Publicidad

Irene Picazo
Publicado:

La Navidad ha llegado y con ella todas las celebraciones. En esta época son muchas las personas que reúnen con sus amigos y familia para festejar una fecha tan señalada y una de las cosas que no puede faltar en la mesa son los dulces navideños.

Por eso, en Viajestic, hemos querido hacer una lista con los dulces de Navidad más populares (más allá del Roscón de Reyes y el panettone) según cada comunidad autónoma de España, ¡cuéntanos si añadirías alguno más!

Bandeja con turrones
Bandeja con turrones | iStock

Andalucía

  • Polvorones
  • Mantecados
  • Alfajores (especialmente Medina Sidonia)
  • Pestiños

Aragón

  • Turrón de Jijona (muy consumido)
  • Guirlache (turrón de almendra caramelizada)
  • Trenza dulce (en algunas zonas)

Asturias

  • Casadielles (rellenas de nuez)
  • Turrón
  • Mantecados

Islas Baleares

  • Turrón
  • Polvorones
  • Coca bamba (en algunas zonas)

Canarias

  • Turrón de gofio
  • Truchas de batata
  • Marquesotes
  • Almendrados

Cantabria

  • Polvorones
  • Turrón
  • Corbatas (aunque más típicas todo el año)

Castilla-La Mancha

  • Mazapán de Toledo
  • Polvorones
  • Almendras garrapiñadas

Castilla y León

  • Mantecados
  • Polvorones
  • Amarguillos
  • Turrón

Cataluña

  • Turrón de Agramunt
  • Neules (barquillos)
  • Tortell de Reis
  • Panellets

Comunidad Valenciana

  • Turrón de Jijona
  • Turrón de Alicante
  • Peladillas
  • Pastissets

Extremadura

  • Perrunillas
  • Rosquillas caseras
  • Mantecados

Galicia

  • Turrón
  • Almendrados
  • Filloas dulces (en fechas navideñas)

La Rioja

  • Mazapán
  • Polvorones
  • Almendras garrapiñadas

Comunidad de Madrid

  • Turrón
  • Mazapán
  • Mantecados
  • Almendras garrapiñadas
  • Peladillas
  • Hojuelas y pastas caseras

Región de Murcia

  • Cordiales
  • Mantecados
  • Alfajores

Navarra

  • Turrón
  • Polvorones
  • Almendras garrapiñadas

País Vasco

  • Intxaursalsa (crema de nueces)
  • Turrón
  • Goxua (aunque no exclusivo de Navidad)

Ceuta y Melilla

  • Dulces de influencia árabe
  • Pastas de almendra
  • Dátiles rellenos
  • Mantecados
Viajestic» Curioso

Publicidad

Publicidad