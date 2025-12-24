TE LO CONTAMOS
Los dulces de Navidad más populares según cada comunidad autónoma de España
¿Sabes cuáles son los dulces navideños más famosos según cada comunidad autónoma de España? A continuación te dejamos una lista con algunos de ellos.
La Navidad ha llegado y con ella todas las celebraciones. En esta época son muchas las personas que reúnen con sus amigos y familia para festejar una fecha tan señalada y una de las cosas que no puede faltar en la mesa son los dulces navideños.
Por eso, en Viajestic, hemos querido hacer una lista con los dulces de Navidad más populares (más allá del Roscón de Reyes y el panettone) según cada comunidad autónoma de España, ¡cuéntanos si añadirías alguno más!
Andalucía
- Polvorones
- Mantecados
- Alfajores (especialmente Medina Sidonia)
- Pestiños
Aragón
- Turrón de Jijona (muy consumido)
- Guirlache (turrón de almendra caramelizada)
- Trenza dulce (en algunas zonas)
Asturias
- Casadielles (rellenas de nuez)
- Turrón
- Mantecados
Islas Baleares
- Turrón
- Polvorones
- Coca bamba (en algunas zonas)
Canarias
- Turrón de gofio
- Truchas de batata
- Marquesotes
- Almendrados
Cantabria
- Polvorones
- Turrón
- Corbatas (aunque más típicas todo el año)
Castilla-La Mancha
- Mazapán de Toledo
- Polvorones
- Almendras garrapiñadas
Castilla y León
- Mantecados
- Polvorones
- Amarguillos
- Turrón
Cataluña
- Turrón de Agramunt
- Neules (barquillos)
- Tortell de Reis
- Panellets
Comunidad Valenciana
- Turrón de Jijona
- Turrón de Alicante
- Peladillas
- Pastissets
Extremadura
- Perrunillas
- Rosquillas caseras
- Mantecados
Galicia
- Turrón
- Almendrados
- Filloas dulces (en fechas navideñas)
La Rioja
- Mazapán
- Polvorones
- Almendras garrapiñadas
Comunidad de Madrid
- Turrón
- Mazapán
- Mantecados
- Almendras garrapiñadas
- Peladillas
- Hojuelas y pastas caseras
Región de Murcia
- Cordiales
- Mantecados
- Alfajores
Navarra
- Turrón
- Polvorones
- Almendras garrapiñadas
País Vasco
- Intxaursalsa (crema de nueces)
- Turrón
- Goxua (aunque no exclusivo de Navidad)
Ceuta y Melilla
- Dulces de influencia árabe
- Pastas de almendra
- Dátiles rellenos
- Mantecados
