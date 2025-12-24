Los dulces de Navidad más populares según cada comunidad autónoma de España

La Navidad ha llegado y con ella todas las celebraciones. En esta época son muchas las personas que reúnen con sus amigos y familia para festejar una fecha tan señalada y una de las cosas que no puede faltar en la mesa son los dulces navideños.

Por eso, en Viajestic, hemos querido hacer una lista con los dulces de Navidad más populares (más allá del Roscón de Reyes y el panettone) según cada comunidad autónoma de España, ¡cuéntanos si añadirías alguno más!

Bandeja con turrones | iStock

Andalucía

Polvorones

Mantecados

Alfajores (especialmente Medina Sidonia)

Pestiños

Aragón

Turrón de Jijona (muy consumido)

Guirlache (turrón de almendra caramelizada)

Trenza dulce (en algunas zonas)

Asturias

Casadielles (rellenas de nuez)

Turrón

Mantecados

Islas Baleares

Turrón

Polvorones

Coca bamba (en algunas zonas)

Canarias

Turrón de gofio

Truchas de batata

Marquesotes

Almendrados

Cantabria

Polvorones

Turrón

Corbatas (aunque más típicas todo el año)

Castilla-La Mancha

Mazapán de Toledo

Polvorones

Almendras garrapiñadas

Castilla y León

Mantecados

Polvorones

Amarguillos

Turrón

Cataluña

Turrón de Agramunt

Neules (barquillos)

Tortell de Reis

Panellets

Comunidad Valenciana

Turrón de Jijona

Turrón de Alicante

Peladillas

Pastissets

Extremadura

Perrunillas

Rosquillas caseras

Mantecados

Galicia

Turrón

Almendrados

Filloas dulces (en fechas navideñas)

La Rioja

Mazapán

Polvorones

Almendras garrapiñadas

Comunidad de Madrid

Turrón

Mazapán

Mantecados

Almendras garrapiñadas

Peladillas

Hojuelas y pastas caseras

Región de Murcia

Cordiales

Mantecados

Alfajores

Navarra

Turrón

Polvorones

Almendras garrapiñadas

País Vasco

Intxaursalsa (crema de nueces)

Turrón

Goxua (aunque no exclusivo de Navidad)

Ceuta y Melilla