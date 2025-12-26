Magaluf se reinventa: así es su gran proyecto de transformación sostenible

Situado en el municipio de Calvià, a pocos minutos de Palma, Magaluf ha apostado por una renovación turística y urbana que lo posiciona como un destino ideal tanto para jóvenes como para familias y cualquier persona que quiera disfrutar de la gastronomía mediterránea, sol y playa, sin olvidar una variada oferta de ocio.

Accesible, sostenible, familiar y cosmopolita

Esta localidad mallorquina cuenta con una amplia oferta hotelera y una clara apuesta del Ajuntament por la accesibilidad y la sostenibilidad. Así, su playa ha sido renaturalizada con unas dunas, que le aportan un carácter único. Junto a ellas, en cualquiera de los restaurantes y beach clubs situados en primera línea de mar, se puede disfrutar de una cocina mediterránea de alta calidad.

Pero Magaluf no es solo un lugar en el que disfrutar de sol y playa, sino que es mucho más. En este enclave mediterráneo también se puede realizar ejercicio en cualquiera de sus instalaciones deportivas de primer nivel. La apuesta por el deporte, también se ve reflejada en eventos como el Half Marathon Magaluf, que se celebra en abril, o Hidrobal Sant Silvestre Calvianera, que reúne cada fin de año a centenares de corredores.

Magaluf se posiciona como un destino MICE

A la apuesta de Magaluf por acoger celebraciones deportivas se le une su disposición única para dar cabida a eventos relacionados con el turismo de negocios, y esto es debido a sus instalaciones hoteleras de máximo nivel y su proximidad al aeropuerto de Palma. Tanto es así, que en 2026 celebrará uno dedicado al cine y la producción audiovisual y otro orientado al turismo de lujo.

Turismo responsable y sostenible

El derribo del Hotel Teix, que permitirá descongestionar la zona más bulliciosa, y la adecuación de la Torre de Torrenova, uno de los lugares con mejores vistas de la isla, consolidan a Magaluf como un lugar mucho más sostenible para visitar.

Asimismo, el proyecto ‘Magaluf for All’, refleja la profunda transformación que vive esta emblemática zona turística, y busca posicionar este enclave como un destino más cosmopolita, seguro, sostenible y abierto a un público más diverso como familias, jóvenes y viajeros sénior.

Magaluf no solo abre las puertas al turismo, también tiene la mirada puesta en sus residentes, construyendo de esta forma un destino inclusivo, para todos y todas.