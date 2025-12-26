¿Por qué es una buena idea visitar Cracovia en invierno?

Diciembre lleva a la capital de Polonia una magia especial. Las plazas se iluminan, el aire huele a especias y vino caliente y su rico patrimonio histórico se ve incluso más bello que de costumbre.

Los mercados navideños son uno de los puntos fuertes de Cracovia en diciembre. Cabe destacar el que se instala en la Plaza del Mercado, una de las plazas medievales de mayores dimensiones de todo el continente. Las casetas de madera se suceden una al lado de la otra y en ellas se pueden comprar desde adornos típicos de estas fiestas hasta dulces tradicionales.

Probar el grzaniec es uno de los mejores planes invernales en la capital polaca, pues este vino caliente y especiado entra mucho mejor cuando las temperaturas son bajas. Las salchichas a la parrilla o los pierogi son otros de los imprescindibles para disfrutar del ambiente festivo con el estómago lleno. Por otro lado, y como ya se ha avanzado, otra de las razones para visitar Cracovia en diciembre es que sus calles parecen más bellas entonces. Quizá sea solo que se pueden ver y recorrer con mayor tranquilidad, porque no hay tanta gente en ellas. Pero la cuestión es que el Castillo de Wawel, el barrio judío de Kazimierz y su casco histórico tienen un encanto mayor en invierno.

Cracovia | Pixabay

Además, en esta época del año es bastante habitual que nieve. Entonces, el manto blanco que cubre las callejuelas empedradas y los tejados de la ciudad le otorgan a esta una estética de cuento. Especialmente al atardecer, cuando el frío invita a refugiarse en los cafés tradicionales de Cracovia y se puede observar la ciudad nevada a través de los ventanales.

Por si todo esto fuera poco, a finales de año abundan los eventos culturales. Desde conciertos de música clásica hasta recitales de coros navideños, las posibilidades son muchas. Sin olvidarnos del precio, que en diciembre es mucho más bajo tanto en alojamientos como en vuelos dado que se trata de temporada baja.