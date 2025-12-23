Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid 2026: Horario, recorrido y temática de este año

Uno de los eventos más esperados de la Navidad en Madrid es la famosa Cabalgata de Reyes Magos, que cada año esperan con ilusión los niños y los más mayores.

Al igual que en otras ediciones, sus Majestades de Oriente salen por las calles por todo lo alto y este año rinde homenaje a los maestros, herederos de la sabiduría de los Reyes Magos y que, con su trabajo, transmiten conocimientos y valores a nuestros niños y niñas.

Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid | Getty

La cabalgata tiene lugar el próximo 5 de enero a las 18:00 horas y el recorrido comienza en la Plaza de San Juan de la Cruz.

Temática de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026

Tres hombres sabios miran al cielo con afán de conocimiento. Esperan con curiosidad una señal divina que marcará el inicio de un viaje transformador para ellos y para toda la Humanidad. Son hombres de ciencia, matemáticos, astrónomos, astrólogos. Son magos, una palabra que del persa pasó al griego para definir a los sacerdotes que estudiaban las estrellas en su búsqueda de Dios. Son los tres Reyes Magos y son un ejemplo para nosotros porque son sabios que transmiten sabiduría. Su humilde apertura al descubrimiento es toda una enseñanza y su trayecto representa el recorrido que hacemos cada uno de nosotros en pos de la lucidez.

Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid | Getty

Más de dos mil años después, los tres Reyes Magos siguen enseñándonos cosas en su camino al encuentro del Niño Dios. Por eso, en esta edición de la Cabalgata se rinde homenaje a quienes son sus herederos: los maestros. Las personas que encienden nuestra luz en la infancia y que son capaces de transmitirnos conocimientos y valores; aquéllos que nos dan pautas para ser mejores, más buenos, más justos; los que nos abren las puertas a mundos desconocidos, nos hacen pensar y mirar el futuro con fe y determinación. A los hombres y mujeres que saben y hacen saber.

Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid | Alberto Ortega / Europa Press

La Cabalgata 2026 es, por tanto, un momento de encuentro y de celebración del nacimiento de Dios y del viaje de los Reyes Magos a su encuentro, pero, también, un agradecimiento a quienes han dado luz a nuestra vida, los maestros que nos han guiado en el inicio de nuestro camino.

Recorrido y mapa de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026

La Cabalgata de Reyes Magos comienza en la Plaza de San Juan de la Cruz a las 18:30 horas y el desfile se dirige hacia la Plaza de Cibeles, pasando por Paseo de la Castellana y Paseo de Recoletos. Finalizará entorno a las 21:00 horas en la Plaza de Cibeles.