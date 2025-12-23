El pueblo de La Palma que es uno de los secretos mejor guardados de España

Las Islas Canarias son uno de los lugares más maravillosos del planeta y La Palma es perfecta para visitar en cualquier temporada gracias a su clima y también a todo lo que nos puede ofrecer: el senderismo y sus paisajes, explorar cuevas volcánicas, y descubrir lugares que parecen irreales por la naturaleza que los rodea, como el encantador Porís de Candelaria.

El Porís de Candelaria es un pintoresco núcleo pesquero situado en la costa este de Tenerife, cerca del municipio de Candelaria, famoso por la Basílica de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias. Este pequeño poblado se encuentra frente al mar, rodeado de acantilados volcánicos y playas tranquilas, lo que le da un encanto natural único. Aunque hoy es un destino turístico, su origen está profundamente ligado a la pesca tradicional y la vida marítima de la isla.

Su historia se refleja en las casas bajas de fachadas blancas y techos de teja, muchas de ellas con más de un siglo de antigüedad. Durante generaciones, Porís de Candelaria funcionó como un puerto natural, donde los pescadores locales descargaban la pesca del día y se abastecían de provisiones. El nombre "Porís" hace referencia a este pequeño puerto o abrigo natural frente al mar. A pesar del turismo, el pueblo ha conservado su carácter auténtico y tranquilo, manteniendo viva la esencia de la vida marinera canaria.

Entre las cosas que se pueden ver destacan sus calles estrechas y casas tradicionales, el puerto pesquero con la actividad diaria de los pescadores, y pequeñas calas y acantilados ideales para el senderismo. Además, algunos talleres y murales de arte urbano permiten conocer la cultura local de una manera más cercana.

La gastronomía es otro gran atractivo. Los visitantes pueden disfrutar de pescado fresco y mariscos como cherne, viejas o lapas, acompañados de papas arrugadas con mojo y gofio. Los vinos de Tenerife y el ron miel artesanal completan la experiencia. Porís de Candelaria ofrece así una combinación perfecta de historia, cultura, naturaleza y sabor canario, ideal para quienes buscan un destino auténtico y tranquilo.