¿De dónde vienen los coches más vendidos del mundo?

Seguro que no te sorprende que países como Japón, Alemania y Estados Unidos estén en esta lista pero ¿sabes qué marcas de coches lo hacen posible y dónde tienen sus sedes? vayamos al detalle porque algunas de estas sedes son auténticos destinos turísticos para los amantes los coches:

Japón

La marca de coches más vendida del mundo es la japonesa Toyota, además otras tres firmas japonesas se han posicionado en el top 10 de las más vendidas (Honda, Suzuki y Nissan).

Toyota Kaikan Museum, Aichi | Imagen cortesía de Toyota Kaikan Museum

Toyota, el top ventas mundial, tiene su sede en Aichi, en Japón; es verdad que las visitas a sus instalaciones no son siempre posibles pero lo que sí podrás hacer es visitar sus museos: el Toyota Automobile Museum en Nagakute (Aichi) y el Toyota Kaikan Museum, también en Aichi, muy cerca de la sede (Toyota City); este segundo museo es especialmente interesante si quieres saber cómo es el proceso de fabricación de Toyota (porque tiene la culpa de que los Toyota sean los coches que menos se averían del mundo…).

Alemania

A pesar de la profunda crisis del sector de la automoción en Europa y Estados Unidos lo cierto es que Volkswagen sigue siendo una de las firmas más vendidas del mundo, la segunda mas vendida detrás de Toyota.

Planta de fabricación de Volkswagen | Imagen de High Contrast, licencia: CC BY 2.0 DE, via Wikimedia Commons

Volkswagen tiene su seda en Wolfsburg, en baja Sajonia pero no es accesible al público en general, ahora bien, la firma alemana sí ofrece tours e incluso experiencias en Wolfsburg que incluye la visita a sus fábricas, exposiciones y centros de visitantes, eso sí, hay que reservar con antelación porque, por motivos de producción, están sujetas a disponibilidad. ¿Museos Volkswagen? Los hay, claro: el Autostadt Wolfsburg que es el centro de visitantes y museo más famoso de esta firma alemana y el Volkswagen Museum Wolfsburg, donde se descubre la historia completa de esta marca desde el Beetle original hasta los vehículos eléctricos.

Estados Unidos

Ford es la firma automovilística americana por excelencia y la tercera que más coches vende en el mundo a día de hoy.

Techo verde de la planta de fabricación de Ford | Imagen de Antony-22, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La sede de Ford está en Dearborn, en Michigan, muy cerca de la emblemática ciudad de Detroit; esta sede no es accesible al público pero a su alrededor hay varios lugares Ford que son de visita obligada para quienes quieren conocer la historia de esta emblemática firma: el Museo Henry Ford es la primera de esas visitas obligadas porque se trata de uno de los museos de automoción más grandes de Estados Unidos, también el Ford Rouge Factory Tour, donde se pueden descubrir los procesos de producción más modernos.

China

La proliferación de los coches eléctricos ha abierto el mercado de la automoción en China y el gigante asiático se ha colado así en la 4 posición de este ranking gracias a la firma BYD que es la cuarta que más coches vende en el mundo.

El stand de BYD en la Feria de Alta Tecnología de China Central 2009 en Shenzhen | Imagen de Brücke-Osteuropa, licencia de dominio público (Public domain), via Wikimedia Commons

Aunque la sede de BYD (Build Your Dramas) está en Shenzhen, que es una de las ciudades más importantes del sur de China y un gran centro tecnológico e industrial; es verdad que, al ser una firma joven en comparación con las que la preceden en esta lista, no cuenta con museo abierto al público. Una curiosidad ¿sabías que BYD no solo fabrica sus coches en diferentes fábricas chinas sino también en México, Tailandia y Hungría?

Corea del Sur

La coreana Hyundai es la quinta marca de coches más vendida del mundo y no es la única de Corea del Sur que se cuela en el top 10 de las más vendidas, también Kia que ocupa el puesto nueve de esta lista.

Hyundai-Kia R&D Museum | Imagen cortesía de Hyundai Motor Group

Tanto Hyundai como Kia tienen sus sedes centrales en Seúl, capital de Corea del Sur; ninguna de las dos sedes son accesibles al público pero sí tenemos museos que nos permiten conocer la historia de estas firmas: el Hyundai-Kia R&D Museum, que es un museo corporativo que expone vehículos históricos tanto de Hyundai como de Kia, está situado en el centro de I+D en Hwaseong ¿inconveniente? No es un museo de acceso libre sino solo por invitación corporativa; el Kia360 - Brand Experience Space de Seúl es algo así como un museo efímero porque aquí se realizan exposiciones temporales.