4 destinos de playa para viajar en enero de 2026 y huir del frio
Con la llegada del invierno, muchos viajeros españoles ya están pensando en escapadas de sol y playa para enero de 2026. Según las tendencias de búsqueda en Google, los destinos cálidos, con buen clima y playas espectaculares, vuelven a situarse entre los más deseados para empezar el año lejos del frío.
Viajar en enero se ha convertido en la excusa perfecta para empezar el año con sol, playa y temperaturas agradables, y estos cuatro destinos se perfilan como algunos de los más deseados para dejar atrás el frío.
Caribe (Riviera Maya y Cancún, México)
El Caribe sigue siendo uno de los grandes clásicos para viajar en enero. Lugares como Riviera Maya o Cancún destacan por sus temperaturas cercanas a los 25-28 °C, playas de arena blanca y una amplia oferta de resorts todo incluido. Además, enero es uno de los mejores meses para viajar a esta zona por su clima seco y agradable.
Islas Canarias, España
Las Islas Canarias son la opción favorita para quienes buscan calor sin salir del país. En enero, el archipiélago ofrece temperaturas suaves, entre 20 y 24 °C, y una gran variedad de playas volcánicas y de arena dorada. Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote concentran buena parte de las búsquedas gracias a su clima estable durante todo el año.
Agadir, Marruecos
Agadir se consolida como un destino cercano y cada vez más buscado para escapar del invierno europeo. Sus largas playas atlánticas, temperaturas templadas y precios más asequibles lo convierten en una alternativa atractiva. Es ideal tanto para descansar al sol como para practicar surf o combinar playa con visitas culturales.
Zanzíbar, Tanzania
Para los viajeros que buscan algo más exótico, Zanzíbar aparece con fuerza en las búsquedas para enero de 2026. Esta isla africana ofrece playas paradisíacas, aguas cristalinas y temperaturas altas durante el invierno europeo. Además, combina relax con cultura, historia y experiencias únicas en plena naturaleza.
