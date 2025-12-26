4 destinos de playa para viajar en enero de 2026 y huir del frio

Con la llegada del invierno, muchos viajeros españoles ya están pensando en escapadas de sol y playa para enero de 2026. Según las tendencias de búsqueda en Google, los destinos cálidos, con buen clima y playas espectaculares, vuelven a situarse entre los más deseados para empezar el año lejos del frío.

Viajar en enero se ha convertido en la excusa perfecta para empezar el año con sol, playa y temperaturas agradables, y estos cuatro destinos se perfilan como algunos de los más deseados para dejar atrás el frío.

Caribe (Riviera Maya y Cancún, México)

Cancún, en México | Civitatis

El Caribe sigue siendo uno de los grandes clásicos para viajar en enero. Lugares como Riviera Maya o Cancún destacan por sus temperaturas cercanas a los 25-28 °C, playas de arena blanca y una amplia oferta de resorts todo incluido. Además, enero es uno de los mejores meses para viajar a esta zona por su clima seco y agradable.

Islas Canarias, España

Playa del Duque, en Costa Adeje, Tenerife | iStock

Las Islas Canarias son la opción favorita para quienes buscan calor sin salir del país. En enero, el archipiélago ofrece temperaturas suaves, entre 20 y 24 °C, y una gran variedad de playas volcánicas y de arena dorada. Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote concentran buena parte de las búsquedas gracias a su clima estable durante todo el año.

Agadir, Marruecos

Agadir se consolida como un destino cercano y cada vez más buscado para escapar del invierno europeo. Sus largas playas atlánticas, temperaturas templadas y precios más asequibles lo convierten en una alternativa atractiva. Es ideal tanto para descansar al sol como para practicar surf o combinar playa con visitas culturales.

Zanzíbar, Tanzania

Archipiélago de Zanzíbar, en el Océano Índico | iStock

Para los viajeros que buscan algo más exótico, Zanzíbar aparece con fuerza en las búsquedas para enero de 2026. Esta isla africana ofrece playas paradisíacas, aguas cristalinas y temperaturas altas durante el invierno europeo. Además, combina relax con cultura, historia y experiencias únicas en plena naturaleza.