Nazaré, el paraíso surfer de Portugal… y del mundo entero

Nazaré es un pueblo ideal para los amantes del surf y de los pueblos marineros y es especialmente recomendable en el mes de junio ¿por qué? Porque es el mes en el que arranca el verano Atlántico en Portugal: las temperaturas van de los 22 a los 27ºC, es decir, el calor ya está allí pero las hordas de turistas que llegarán en julio y agosto todavía no así que tanto el pueblo como la playa se disfrutan a placer.

Los amantes del surf conocen bien esta localidad porque, curiosamente, la fama mundial de su playa está ligada a este deporte… en invierno: quienes quieren practicar el surf extremo visitan la playa de Nazaré en invierno, en verano la cosa cambia y la playa se vuelve mucho más amigable, especialmente en el mes de junio cuando el Atlántico ya se calma y la playa todavía no se llena de gente a pesar de que la temperaturas ya son cálidas.

Playa de Nazaré, en Portugal | Pixabay

Pero decíamos nada más empezar que Nazaré no solo es famoso por sus olas, su zona elevada conocida como Sitio da Nazaré es un mirador espectacular porque desde allí se ve la bahía y una de las panorámicas costeras más impresionantes de toda la Península Ibérica, además para subir podrás utilizar un ascensor histórico, el Ascensor da Nazaré, que sube directamente de la playa al acantilado. Resulta ideal disfrutar de la playa durante el día y, al caer la tarde, subir directamente a este mirador, el de Suberco, para ver atardecer.

¿Más lugares imperdibles de Nazaré? El fuerte de San Miguel Arcanjo, responsable último de que las olas aquí en invierno suban hasta los 20 metros de altura (en junio no llegan tan alto… ni falta que hace para disfrutar de esta visita); el Santuario de Nuestra Señora de Nazaré, una virgen local y milagrera que salvó la vida de un caballero que estaba a punto de caer por el acantilado; la Ermita de la Memoria, que es una pequeña y encantadora capilla de azulejos.

Terraza en Nazaré, Portugal | Pixabay

Aunque Nazaré es un pueblo en el que puedes pasarte el mes de junio entero disfrutando del pueblo y playa, conviene tener en cuenta que cerca de esta localidad hay algunos otros lugares que son de visita obligada si viajas hasta esta zona de Portugal empezando por Óbidos, que es una de las villa medievales más bonitas del país luso, el Monasterio de Batalla y el de Alcobaça y las islas Berlengas, que son reserva natural y famosas tanto por sus aguas transparentes como por la espectacularidad de sus paisajes.